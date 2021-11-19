總統蔡英文今日出席國家住都中心高雄市鳳山區社會住宅新建統包工程開工典禮，她期盼中央與地方一起合作，讓社會住宅的興辦規模能夠達到預期的目標，本次高雄市政府與內政部共同成立高雄市社會住宅推動平台，展現推動社宅興建的高效率，是中央與地方合作的典範。

蔡英文表示，「鳳松．安居」和「鳳誠．安居」是住都中心在高雄第二個開工的社會住宅。落成後不僅能提供700多戶居住空間，也規劃幼兒園和日照中心進駐，讓不同需求的朋友，都能獲得優質友善的居住環境，附近居民也有機會使用社會住宅內的公共設施。

她指出，落實居住正義是她上任以來最重要的政策之一，推動社會住宅是實現居住正義很關鍵的措施，在2016年的政見也設下一個目標，希望8年內有20萬戶的社會住宅，其中有12萬戶是直接興建，有8萬戶是以包租代管的方式，從2017年開始分兩階段來進行。

目前進度都在規劃時程上穩定進行，第一階段的4萬戶都已經在進度上，第二階段8萬戶的興建，內政部也盤點出全國適合興辦社宅的土地，邀集住都中心和地方政府共同協調合作，相信高雄市在陳其邁市長的帶領之下，絕對是全力配合加速社會住宅興建，一起回應社會的期待。

蔡英文期盼，未來高雄能夠推動更多社會住宅，目標希望從現在的1萬戶，將來變成幾萬戶，希望在地的市長可以找出更多土地和需求，中央一定全力配合，與高雄合作推動社宅。