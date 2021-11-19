農委會農糧署為推廣國產精品咖啡及台灣名茶，19日頒發今年度「4星等」評鑑製茶廠，包括南投魚池鄉農會-日月潭紅茶館，及陽光製茶廠等25家；「5星等」評鑑製茶廠（所），包括華剛茶業，及東峰紅茶廠等32家。其中尤以南投縣4星等家數12家，及5星等家數15家，均躍居各縣市之冠，讓南投縣榮登「好茶故鄉」的封號。

農糧署19日至22日在台北南港展覽館4樓舉辦「2021台灣國際咖啡展」及1樓舉辦「2021台灣國際茶業博覽會」，19日頒發該署聘請委員評鑑出4、5星等製茶廠（所）。至於這次的台灣精品咖啡及特色名茶展，均採專區方式展出，展現國產名茶及精品咖啡的優質特色。 農糧署指出，今年台灣國產精品咖啡主題館，由全國各咖啡產區，挑選21個咖啡莊園，共同行銷國產咖啡。

此外，為鼓勵國內製茶廠（所）建構衛生安全的茶菁生產與加工環境，2011年開始由產官學界組成評鑑小組，依茶葉生產與加工的衛生安全管控，進行輔導評鑑，從茶菁田間生產過程、製茶設備清潔、製茶人員，及製茶環境衛生等，都是評分項目，評鑑結果分為1～5星等，星數愈多表示茶廠衛生安全管制作為，愈優良。今年度評鑑結果，19日在博覽會的台灣名茶館，頒獎表揚獲得4星等，及5星等製茶廠。

得獎廠商的華剛茶業執行長杜蒼林表示，來自台中豐原的百年老店，也在南投縣仁愛鄉-「華崗地區」高海拔場域，設有專業製茶廠，每年產出梨山茶、華崗茶等近5萬台斤，8年期間連續五度蟬聯衛生安全製茶廠最高特優5星等。華剛茶業受此殊榮肯定，顯示傳統茶莊轉型、創新、精益求精的執行力！

杜蒼林強調，公司近年積極建立自有品牌-「HGT華剛茶」品牌，是文華東方、日月千禧等五星飯店、多家米其林星級餐廳的合作夥伴，積極推廣「台灣餐桌茶文化」的生活品味文化體驗，將茶品與餐飲結合，融入消費大眾各個重要的時空環境與值得紀念的時刻！

杜蒼林透露，「HGT華剛茶」近年在海內、外受到許多肯定，2016年榮獲日本世界綠茶大賽雙項「最高金賞」大獎；2018年榮獲第12屆國際名茶評比「六金獎一銀獎」；2018至2020三年期間，連續榮獲法國巴黎AVPA世界茶葉大賽「金獎」。另公司今年首次參與Monde-Selection 全球最具代表性的世界品質大賞，在全球90多國，共有3100多款的特色產品中，勇奪2金1銀的佳績。