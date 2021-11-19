《路透社》18日報導，哥本哈根大學的華裔教授張國捷與大陸共軍少將高鈺琪，共同進行並發表猴腦基因研究。由於該研究恐被應用於中印高原作戰，引發歐洲大學恐慌。《路透社》更進一步爆料，高過去曾在西藏與新疆，主持共軍高海拔作戰研究。

張與高研究猴子在極端海拔環境中，大腦受到的影響並研發預防腦損傷的藥物。隨著中印邊界爭議，在邊界高原作戰已成為共軍的優先事項，共軍近來更增加在西藏的實彈演習，使得這項研究引發歐洲頂尖大學的注意。

報導進一步爆料，與張一同掛名發表的高鈺琪，是解放軍實驗室高海拔研究主持人。該論文的共同作者還包括汪建與楊煥明，兩人為總部在深圳的華大基因公司（BGI）的創始人。高與兩人更在西藏與新疆主持共軍高海拔作戰的研究。

報導引述「中國軍網」的報導，高的研究提升共軍在高原快速推進、訓練與作戰的能力。另根據高在2018年的研究，他表示高山症「是高海拔地區士兵戰鬥力下降與健康受損的主要原因，更影響高原作戰的勝負結果」。不過，在緊急情況下，藥物可用於士兵快速部署。

《路透社》進一步爆料，「中國人民解放軍軍事科學院軍事醫學研究所」於2012年啟動為期4年的計畫，研究軍隊在西藏高原低氧環境的適應性。

報導指出，華大基因與高的實驗室合作，對派遣至西藏的士兵進行實驗，試圖找出與高山症相關的基因。相較於外地人，西藏當地居民往往不會受高山症影響。預防高原反應有助於「管理少數民族聚集的邊境地區」，具有深遠的經濟與政治意義。

對於《路透社》的報導，華大基因澄清，與軍方實驗室的研究目的在於了解前往高海拔地區，以及在高海拔地區工作的人，會面臨甚麼樣的健康風險。該計畫使用華大基因技術，來研究人體在高海拔地區時病理生理學與基因體學的變化。

至於軍民通用技術的爭議，華大基因則強調「在大陸，許多軍事研究單位都進行軍用與民用研究」。