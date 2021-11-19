配合2022年鐵道觀光旅遊年，暨藍皮解憂號及鳴日號後，台鐵2022年續推「兩鐵旅遊列車」、「鳴日號米其林餐車」、「海風號」、「山嵐號」以及全新的「3000型特仕車」。台鐵推估，從2019年到2023年預可增25億的觀光效益。

兩鐵旅遊是指「鐵馬+鐵路」，附業營運中心總經理陳文川說，觀察近年資料發現，兩鐵旅遊在對號列車跟區間車皆有穩定人數成長，並且搭配交通部推廣低碳旅遊，將於2021年一月份推出兩鐵旅遊列車。列車會由5輛人車同行的車廂，再加上一輛一般的莒光號車廂，總共會有132個座位及75個自行車架。他表示，台鐵要求業者一年要出車90趟，目前有3家旅行業者出手競爭。

台鐵與業者合作採取「包底抽成」的模式分潤。他指出，以前台鐵都是賣座位，現在台鐵把業者當作合作夥伴，如果業者賺錢，利潤會共享，反之，台鐵至少還有包底。他解釋，以「鳴日號」來看，假設一年營業額若沒有達到一億，台鐵會抽16.05％，亦即有1605萬；若介於1億到1.5億元之間，台鐵將依超過1億的部分，再抽10.05％。

據統計，2019年觀光列車貢獻1.2億元的營收，然而2020年受到疫情影響僅剩不到1億。陳文川舉「環島之星」列車為例，原本有4900萬的營收，2020年僅剩下300萬。2021年本土疫情加上三級警戒下，預估觀光列車營收恐更慘淡。

2022年台鐵多案齊發，台鐵保守估計，若以2019年為基準，估計到2023年可以創造6100萬的觀光旅遊人次，並且增加25億元的觀光效益。