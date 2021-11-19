美國運動用品大廠耐吉也要進軍元宇宙！它在周四（18日）宣布將與Roblox聯手合作，在後者的線上遊戲平台創造一個虛擬世界「Nikeland」，讓用戶可以為自己的遊戲角色穿戴耐吉的球鞋、帽子或背包。

為了這項Nikeland計畫，耐吉已於上月遞交虛擬商標申請。它在當時曾暗示將在虛擬世界出售運動鞋、服飾與其他印有耐吉商標產品的數位版。

根據耐吉表示，它在Roblox平台推出的虛擬世界主要有幾大特點。首先是它在內部的建築、場地與競技場，完全都仿造耐吉在現實世界中的總部。用戶扮演的遊戲人物可以在其中玩各種遊戲，像是鬼抓人與躲避球等。Nikeland目前將開放玩家可以免費進入遊玩。

此外用戶還可利用Nikeland提供的工具，自行設計迷你遊戲，並且透過行動設備的感測裝置，讓虛擬人物做出對應的跑跳等動作，使得用戶在遊戲能更具參與感。

耐吉並且在Nikeland設立一個數位展示間，用戶扮演的遊戲角色，可以在裡面自由穿戴耐吉的設備，像是Air Force 1、Nike Blazer等運動鞋與相關服飾。

耐吉最終希望能仿效國際運動賽事，例如世足賽或美國超級盃美式足球賽，並將它們納入Nikeland。耐吉表示將會持續更新虛擬世界內容，並對明星運動員角色與品牌商品進行整合。

Williams Trading分析師波賽（Sam Poser）對於Nikeland寄予厚望，預期成功機率很大。他解釋耐吉不僅利用該虛擬世界，讓孩童提早熟悉耐吉品牌，它還可以將Nikeland作為品牌的試驗場，讓新產品先在此試水溫，觀察市場的接受度如何。

耐吉財務長佛蘭德（Matt Friend）先前在法說會上就透露該品牌進軍虛擬世界的企圖心。他在當時曾說數位世界已成為民眾購物經驗的一部分，他認為耐吉有望在2025年會計年度，實現擁有40％數位業務的目標。