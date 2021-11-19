前高雄市長韓國瑜不滿台聯黨主席劉一德指控他進過少年觀護所，提起民事訴訟。台北地方法院今判決劉一德應賠償60萬元並刊登道歉聲明。可上訴。劉一德表示，雖還未收到判決書，但他至今仍強烈質疑韓國瑜在少年觀護所待過，韓國瑜本人未澄清前他不會道歉，也會繼續上訴。

劉一德表示，針對二Ｏ一九年曾因收到各方訊息後召開記者表示，韓國瑜曾經入台南大林路少年觀護所接受感化教育一事，今年二月四日台北地檢署認為，韓國瑜當時身為高雄市長，也是第十五任總統候選人，無論宣佈參選前後的行為，均會受到全民嚴格檢視，他本人經合理查證，依罪嫌不足，所以得到不起訴處分。

今日台北地院的判決理由是，並未盡合理查證義務就發表言論，還提出韓曾是幫派成員且曾進入少觀所，是有損害韓的名譽，認為劉應負起賠償責任並公開道歉一事。

劉一德說，此事未澄清前他不會道歉，唯一解密方式是韓國瑜本人去申請查證，因為連蔡總統都無法去申請該資料只有本人才行，如果韓去申請查證後確實少觀所裡沒有韓國瑜的資料，他願意道歉。

劉一德說，他仍強烈質疑，韓連高中沒畢業，考上東吳大學之前的過程到底是如何？另外，在「跟著月亮走」一書第51頁裡，韓國瑜身上帶刀子，第52頁，韓國瑜打架、跟情侶抽戀愛稅、逼人家把錢掏出來；第7頁記載韓國瑜受訪時說： 「年輕時我曾犯了錯誤，這些東西不好寫進書裏吧？既然出書就要坦誠，但是我.....」。

劉一德質疑，無法寫進書裏的年輕時犯的錯誤是什麼？是否就是讓韓進入少年觀護所的案件？

劉一德說，他絕對會繼續上訴，司法判決竟然出現刑事和民事判出南轅北轍的結果，人民根本無所適從，價值扭曲。

劉一德說，他將計畫在短時間內啟動台灣司改街頭演講，發起【一人十元 啟動司改】運動，為台灣的司法改革盡一分力，希望認同者一起來支持，讓司法改革從民間出發，為了革新民主台灣他會堅持到底。