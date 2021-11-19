富邦悍將本季主場最終戰以6比4擊敗統一獅，此役「開箱」21歲新秀投手李子強，他初登板就用好投向大家做自我介紹，繳出5局無失分表現，奪下生涯首勝。

生涯首戰就碰上衛冕軍，李子強最快球速146公里，被敲出2支安打、飆4K，獅隊打者在他5局投球中只敲出2支短程安打，另獲得1次保送上壘，完全沒站上得點圈。

李子強的好表現也讓總教練洪一中感到驚艷，他透露，第一次看到李子強投球時覺得普普通通，球速最快也才130幾公里、控球也沒有很好，「但今天表現比我預期好太多，看起來是很成熟的先發投手，原來上次他是因為還沒準備好，今天速差就很不錯，球速也超乎預期。」

洪總認為，以李子強的身體素質，未來要達到150公里也不是不可能，他也不諱言，李子強明年有機會擠進富邦先發輪值的一員。

初先發就面對才剛拿下季冠軍的獅隊，李子強表示，雖然自己已有做過意象訓練，但看到很多球迷還是會緊張，「但我就是一球一球投，也沒想過第一場就能拿到勝投。」

今天在家人見證下，李子強完成5局任務，退場後他也得到洪總稱讚，「他說我投得不錯，繼續加油。但我覺得自己還有很多地方需要修正，今天不必要的壞球有點多。首勝球要獻給家人。」