外媒引述消息人士指出，蘋果正加速開發電動車，計劃推出沒有方向盤和踏板的全自駕電動車，最快將於2025年問世，消息激勵蘋果18日股價再創新高，讓蘋果擠下微軟重返全球市值龍頭。

外媒披露更多蘋果車的細節消息後，帶動蘋果股價18日早盤勁升3.04％，升抵158.32美元的盤中新高水準，市值一舉超越微軟，重回全球市值王寶座。蘋果市值目前達2.59兆美元，超越微軟的2.56兆美元。

熟知內情人士透露，蘋果加緊電動車開發工作，目標是推出沒有方向盤、煞車與油門踏板的全自駕電動車，同時將無縫整合許多蘋果裝置，其中包括類似iPad的觸控螢幕。蘋果對此消息不予置評。

蘋果車最快將在2025年問世，時程較先前預期更早。蘋果工程師在2021年稍早透露，蘋果車問世還要5至7年。

不過蘋果車推出時程仍可能變動，能否在2025年順利亮相取決於該公司完成自駕系統的能力。

消息人士表示，蘋果已經完成自駕車晶片設計大部分核心工作。外媒指出，蘋果的晶片設計、自駕系統感測器，以及趨動電動車的核心處理器研發進展，已經達到重要里程碑。

蘋果的電動車計畫早已是業界公開的祕密，自2014年推出泰坦計畫以來，外界便盛傳蘋果在打造電動車，但蘋果一直未公開證實有意進軍汽車市場。

Wedbush證券分析師伊弗斯（Dan Ives）在報告中指出，蘋果勢必會推出電動車，蘋果車問世只是時間上的問題，2025年自家電動車問世的機率大約在60％至65％。不過蘋果也有可能與汽車製造商合作。

伊弗斯給予蘋果股票「超越大盤」的評等，目標價為185美元。2021年迄今，蘋果股價累計揚升19％。