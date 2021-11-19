台上演員與台下小朋友互動，現場氣氛熱烈。（嘉義縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

家樂福藝術季今天登場，紙風車劇團打頭陣演出。（嘉義縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

為期3夜2天的2021家樂福文化藝術季19日晚上在國立故宮博物院南部院區熱鬧登場，紙風車劇團打頭陣演出獨家夜戲《紙風車的魔法書》，現場2000個座位爆滿，現場氣氛熱絡絕無冷場，20、21日晚上還有舞鈴劇場及阮劇團的演出。

家樂福文教基金會攜手故宮南院與嘉義縣政府，以「藝起回嘉」為主題，11月19至21日為期3天在故宮南院北側草坪打造一場盛大的「免費藝文派對」，今天晚上紙風車劇團打頭陣演出，現場演員與台下大小朋友互動，反應熱烈。

藝術季每晚夜戲開場前，都有暖場活動，今天科技互動將透過有獎徵答，家樂福文教基金會準備了眾多獨家好禮送給到場的觀眾；還有讓小朋友瘋狂的人氣吉祥物大集合，家樂福快樂雞、茶茶小王子、石虎寶；故宮南院的小翠、哈奴曼，也將在第二天20日的夜戲大舞台與大家相見歡；第三天看嘉義青農超級變變變，由歌仔戲狂人江明龍老師領軍的嘉義縣青農團隊，透過肢體舞蹈的創意展演，帶大家認識嘉義18鄉鎮市。

另，「家有市集」超過60組在地夥伴參與，從小農、飲食、手作到文創等多元類型，巧妙地濃縮嘉義風土體驗，串連嘉義18鄉鎮市在地特色，市集全區規畫近200席的座位區，提高活動現場清潔消毒人力，民眾用餐後工作人員即時消毒，讓大家逛市集也能「固定座位吃得安心」。

翁章梁指出，嘉義是一個深具能量的城市，很開心縣府能和家樂福合作，在故宮南推出2021家樂福文化藝術季，每場演出都是獨家客製，絕無僅有，保證「嘉義限定」，來家樂福文化藝術季，就能把嘉義的美好一網打盡。