劉亞仁在劇中飾演「新真理教」議長「鄭晉守」。（Netflix提供）

韓片《屍速列車》名導延尚昊新劇《地獄公使》，描述首爾市中心出現3個巨大的「地獄公使」後，發生把人活生生打入地獄的「演示」 超自然現象，讓原本平凡的世界一夕間陷入混亂中，劉亞仁在劇中飾演「新真理教」議長「鄭晉守」，主張「一切都是神的旨意」來煽動群眾，提到演出邪教教主的困難部分，他說因台詞量大有點辛苦，並表示「要對這現象本身賦予意義，是透過自己的理論解釋此現象和帶領人們的存在」，對於如何展現該角過猶不及的魅力也苦惱許久。

該劇19日在Netflix上線，導演延尚昊日前率主演群劉亞仁、金賢珠、朴正民、元真兒及梁益準接受亞太媒體視訊訪問，眾人被問到「與韓國最優秀的導演延尚昊合作」的感想時，不約而同表示相當佩服他獨特的世界觀，很期待他會以怎樣的方式詮釋對於「地獄」的想像，且雖然題材相當沉重，但因為延尚昊本人幽默的性格，在片場扮起開心果，所以現場的氣氛是很輕鬆又愉悅，二度與導演合作的朴正民更大讚延尚昊有源源不絕的點子，開玩笑表示「可能導演去世後點子還用不完」，讓延尚昊害羞直呼：「今天好像在過生日啊。」

距離劉亞仁上次出演電視劇已是2017年的《芝加哥打字機》，不過這期間他憑藉《燃燒烈愛》、《＃活著》、《收屍人》等片拿下多個影帝寶座，被問到回歸小銀幕的感想，身為專業演員的他說「不管是電視劇或是電影，心態其實沒有太大的不同」，但提到很期待能透過Netflix和全球的觀眾見面，希望能收到更多人的支持。至於和看不見的「地獄使者」對戲最困難的部份，他笑曝自己其實和地獄使者沒太多對手戲，所以並無感受到壓力，「雖然有擔心過，就依賴想像和透過導演事前給的圖片，才能夠去接近和表現出來」。

而當天的訪問形式是媒體先以英文發問後，在透過翻譯翻成韓文請演員回答，之後再把藝人的韓文回覆翻譯成英文。梁益準在訪問接近尾聲時，忍不住讚嘆「大家的英文都好好呀，真是太羨慕，要去1趟好萊塢才行了」，接著又直誇現場的翻譯老師「是天才啊」，讓現場所有人笑出鏡頭，被指定回答下1題的導演甚至笑到久久無法拿起麥克風說話，大約過了10秒後才問「不好意思，我笑到停不下來，請再講1次剛剛的問題」，令所有人再度笑翻，深呼吸後才終於冷靜下來。