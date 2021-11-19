德國、奧地利近日確診數破紀錄，歐洲疫情死灰復燃，牽動市場緊張情緒，重現疫情行情，道瓊工業指數挫逾百點，那斯達克指數則微幅上漲0.3%，5大科技巨頭齊揚，亞馬遜上漲約1%。

截至台北時間22點39分，道瓊工業指數下跌205.43點（或0.57%），暫報35665.52點；那斯達克指數上漲56.66點（或0.35%），暫報16050.37點；標普500指數下跌1.92點（或0.04%），暫報4702.62點；費城半導體指數下跌11.9點（或0.31%），暫報3888.06點。

5大科技巨頭漲跌互見，電動車大廠特斯拉上漲2.6美元（或0.24%），暫報1098.98美元；台積電ADR下跌0.52美元（或0.42%），暫報122.87美元；聯電ADR上漲0.16美元（或1.35%），暫報11.64美元。

美國聯準會副主席克拉里達（Richard Clarida）和理事沃勒（Christopher Waller）即將發表談話，由於克拉里達在Fed中立場趨鴿派，只要表露出一絲對通膨的擔憂，市場就會將其解讀為Fed將加速Taper。