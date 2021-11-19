合庫銀行球隊近期表現亮眼，在國內賽事屢創佳績，棒球隊於13日勇奪「爆米花棒球聯盟」冠軍，完成二連霸；16日110年全國桌球錦標賽，黃怡樺睽違3年再度奪冠，也是生涯第13座女單全國冠軍，合庫名將陳建安拿到生涯第一座單打冠軍，而另一組合庫好手王泰崴、馮翊新，在男雙賽一路過關斬將，首度在全國賽奪冠。球員在場上如此優異的成績表現，充分展現出合庫對臺灣體育長期培育選手的心力與付出。

合庫於民國38年成立棒球隊，至今已栽培許多知名球員如郭源治、郭泰源、李來發、高英傑、林仲秋、李居明、陳金鋒、彭政閔、潘威倫、蔡仲南、高志綱、林智勝、林加祐、林瀚及吳昇峰等。本次於13日勇奪「爆米花棒球聯盟」冠軍，完成二連霸，並拿下隊史第4冠，其中合庫總教練王燕國獲最佳教練獎、王牌投手吳昇峰獲封MVP、賴延峰獲投手獎、王政浩獲救援王。

於民國36年成立的合庫桌球隊，在16日全國桌球錦標賽也取得佳績，37歲的合庫老將黃怡樺，雖已升格當教練，在比賽週期依然勤練球技，鑽研技巧，睽違3年再度奪冠，也是生涯第13座女單全國冠軍；另一位合庫名將陳建安，從國中開始參加全國賽，多次代表國家隊出征，屢獲佳績，在30歲拿到生涯第一座男子單打冠軍，別具意義；合庫男雙組合王泰崴帶領小學弟馮翊新，一路過關斬將，首度在全國賽奪冠。

合庫被譽為培育國手的搖籃，合作金庫銀行董事長雷仲達相當重視球隊的人才培訓，這是合庫球隊最大的優勢，球隊就像團結合作的大家庭。合庫長期栽培桌球、棒球、羽球3支球隊，堅定支持體育的信念一路走來、始終如一，除了提供專業的金融服務之外，合庫支持國家體育活動更是不遺餘力，每年編列充足預算扶植桌球、棒球、羽球球隊，是選手們實現夢想、站上國際舞臺最強而有力的後盾。

在近日即將開打的世界桌球錦標賽及12月登場的世界羽球錦標賽，合庫的選手們將再次代表國家站上世界舞台，合庫也期許所有的球員為臺灣繼續爭取榮譽，再創佳績。