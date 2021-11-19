周曉涵(左)和宥勝互動逗趣。(資料照)

2人主演的《機智校園生活》受期待。(資料照)

台劇近年質與量皆面臨爆發性成長，不僅討論度逐年攀升，更吸引不少國際投資。誓言全力投入內容產製的TVBS繼《女兵日記》、《女力報到》系列，將42頻道推向同時段華語戲劇收視冠軍後，今年亦宣布推出全新8點檔大戲《機智校園生活》。

宥勝時隔8年重返8點檔，與周曉涵演出TVBS新劇《機智校園生活》，擅長輕鬆逗趣風格的導演彭兆鴻，扛起接檔《女力報到-愛的故事》責任，坦言壓力不小：「我們希望維持TVBS的8點檔風格，藉由故事帶給大家輕鬆歡樂與感動。」

《機智》將承襲《女兵》、《女力》輕鬆、歡樂的一貫風格，以青春愛情喜劇為主軸，瞄準女性上班族觀影口味。《機智》以校園題材出發，從企畫到劇本籌備期超過1年，連學生演員群也不敢馬虎，從上百人海選中誕生，顯見電視台對這部接檔劇的重視。

不難想像已移居台中、斜槓為YouTuber的宥勝被說服，甘願台北、台中兩地奔波，重回8點檔戰線，更發豪語希望收視衝破3.38，為TVBS再創高峰。宥勝這次在劇中以卡漫的方式演出，與周曉涵都飾演老師，這也是他們自8年前《有愛一家人》後再度合作。由於拍攝時間長，無法天天回家，雖然心情複雜，但與老婆小別勝新婚，「現在每天都會跟老婆通話或視訊說我愛妳」。

TVBS曾公開宣示將在3年打造10部IP劇，目前已成功開拓《食尚玩家》、《女人我最大》、《11點熱吵店》等IP生態圈。娛樂節目部總監戴天易透露：「TVBS除了持續投資內容，戰術上則是自製與投資併行，藉由不斷產出的各IP節目培養更多優秀影視人才，為台灣文化創意產業加值。」TVBS積極朝華人全方位科技媒體的目標邁進，觀眾們在欣賞《機智校園生活》同時，亦可期待台灣影視產業更多元的表現。