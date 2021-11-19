39歲大陸女星孫儷因演出《後宮甄嬛傳》紅遍兩岸三地，之後陸續出演《羋月傳》、《那年花開月正圓》、《理想之城》等劇，都有不錯表現，已是兩個孩子媽的她，凍齡外貌和纖細身材相當不科學，近日有網友曝光她的活動生圖，引起熱議。

有網友在商場逛街時，偶遇孫儷參加品牌的開幕活動，看到野生的孫儷讓她忍不住大讚狀態也太好，更在現場高喊「孫儷你好美」，難掩興奮之情的她，也曬出多張孫儷的活動生圖。

網友在商場偶遇孫儷。(圖／翻攝自鳳凰娛樂)

網友吐槽孫儷未PS模樣。(圖／翻攝自鳳凰娛樂)

只見孫儷留著一頭俏麗短髮，全程面帶微笑，在沒有美顏濾鏡的修飾下，仍可看到她皮膚白皙水潤、充滿膠原蛋白的彈潤，氣色也非常好，面對大批粉絲也展現滿滿親和力，溫婉優雅、氣質出眾。

不過卻有部分網友認為，在零修圖的情況下，她顯得有些老態，且臉蛋也變得有些圓潤，「雙眼無神，朕的莞莞變樣了」、「這是胖了吧」、「面容老態明顯」，但也有人跳出來緩頰，表示照片拍不太出來，本人還是比較好看，讓原PO也回覆「我也覺得，主要是人太多，角度沒找好」。

也有人認為她這樣的狀態已經算很好了，認為她臉很自然，感覺沒有亂動刀，比起那些有整容的好多了。