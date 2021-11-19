郭雪芙造型嫵媚。(Netflix、百聿數碼提供)

劉品言再次演小姐。(Netflix、百聿數碼提供)

劉品言再次演小姐。(Netflix、百聿數碼提供)

謝欣穎劇中是專櫃小姐，晚上當小姐。(Netflix、百聿數碼提供)

謝瓊煖是資深小姐。(Netflix、百聿數碼提供)

謝瓊煖劇中沉迷六合彩。(Netflix、百聿數碼提供)

懸疑影集《華燈初上》19日釋出全新「使壞篇」預告，正式亮相劇中「光」日式酒店旗下四大小姐角色，郭雪芙、劉品言、謝欣穎、謝瓊煖在帶笑的外表下，其實各懷辛酸過往，也暗藏使壞心機，預告隱藏許多耐人尋味的看點，也揭露酒店裡將捲入各種暗黑交易，為日前已曝光的神秘無名屍案，埋下可疑因子。

預告一開場，郭雪芙飾演的「愛子」，原是做外送打工的清純大學生，受金錢誘惑驅使來到酒店上班，媽媽桑告訴她，這裡不做帶出場的特別服務，賣的是「曖昧」。

郭雪芙表示：「這個角色非常有趣，也是我第一次演小姐，因為是店裡最年輕的小姐，同時還是學生，所以時常要展現『可愛』的樣貌來服務客人，讓客人感受到年輕的魅力。」

深入角色後她才發現，「原來日式酒店小姐非常有手腕，與客人應對要得體之外，還得懂得察言觀色，同時要具備才貌和氣質，跟我一開始所想像的陪酒小姐完全不一樣。」

劉品言演出的「花子」則隱瞞家人，佯稱在台北做洋酒生意，透過其他小姐的八卦意外被披露曾從事性交易過往，然而她卻是店裡頭個性最和善的小姐，臉上總掛著笑容。

劉品言表示：「雖然這不是我第一次詮釋酒店妹，可是80年代讓我非常著迷，也聽媽媽分享很多那個黃金年代的故事。」劉品言認為，日式酒店賣曖昧賣得非常高級，「高級到要從事這個行業，需要多才多藝，需要博學多聞，什麼都要會一點、沾一點邊，才知道怎麼跟客人聊天，才夠本事能賣曖昧給客人，相當不容易。」

謝欣穎飾演店裡的冰山美人「百合」，白天正職是專櫃小姐，劇中她以瀏海來區分白天與夜晚的兩個身分，她表示：「造型幫助我們更快進入角色，還記得當時把櫃姐的定裝梳頭照拍給媽媽看，媽媽說，那個半屏山她當年都吹超高。」

為了揣摩角色，那陣子她的眼神及走路姿態都有調整，「一喊action，反射動作就是背挺直！」預告中，百合被媽媽桑提醒，「不要太沉迷，那些都是假的」，她不以為然「真真假假，誰知道呢」，一語道破小姐們即便深知歡場無真愛，一旦遇上了愛情，還是會奮不顧身地栽下去。

謝瓊煖演出店裡年資與年齡最大的前輩，大家都叫她「阿季」，因為沉迷牌桌與六合彩，敗光所有積蓄，還引來黑道上門找碴，是個顧影自憐又愛惹麻煩的角色。謝瓊煖感嘆劇中這群小姐，「其實十八般武藝樣樣精通、都很聰明，來到條通討生活，也許都是造化弄人啊！」