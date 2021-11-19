臺灣土地銀行統籌主辦仲信國際融資租賃有限公司總金額7億人民幣聯貸案，已成功完成募集。本案原預計籌募金額5億人民幣，在各銀行踴躍參貸超額認購達140％，最終以7億人民幣結案，並於11月19日簽訂聯合授信合約。

本案資金用途主要為該公司購置租賃資產所需，募集3年期總金額7億人民幣聯貸案，由臺灣土地銀行擔任統籌主辦暨管理銀行，華南銀行、廈門銀行為共同主辦銀行，並有合作金庫銀行、富邦華一銀行、彰化銀行、首都銀行、上海商銀及第一銀行等行庫共同參與，顯見各銀行對於仲信國際融資租賃有限公司長期務實經營均予認同與肯定。

仲信國際融資租賃有限公司係中國信託金控集團旗下企業，於101年進入大陸地區市場經營租賃業務，持續深耕長三角與珠三角等經濟區域，於上海、蘇州、東莞、南京、武漢設有據點，並於110年7月及9月分別在福州及寧波設立新據點，業務持續深耕及拓展。

仲信國際融資租賃有限公司以融資租賃作為發展民營經濟及支持中小企業發展的基本政策，自108年起積極調整經營策略，採區域深耕化經營，確立各據點區域的重點發展產業，尤其在109、110年新冠肺炎疫情期間，資產品質及獲利能力尚可顯著提升，顯見其經營策略得宜，在市場需求尚有成長空間等利基下，應可持續維持成長動能。

臺灣土地銀行除原有之不動產核心業務外，並持續推動「中小企業」、「5+2新創重點產業」、「新南向」、「都市更新」及「危老建物重建」等融資業務，亦積極推動綠能產業融資，與綠色及永續發展產業攜手共創經濟新動能。未來仍將持續以穩健及多元發展之方向，朝全方位優質金融機構目標前進。