許成泰(左)、韓石圭對手戲。(八大提供)

韓劇《WATCHER監視者》由韓石圭、徐康俊以及在《魷魚遊戲》飾演反派角色的許成泰等人搭檔演出。不同以往犯罪懸疑劇情大多是警察追緝犯人，此劇掀開警界的黑暗面，經由一個個案子，探討人性問題。

韓石圭飾演「抓警察的警察」的角色，他形容「角色像是獨自走在冬日的森林裡中年孤狼，落單且勉強地走著。」劇中與他對立的許成泰則透露：「第一次和韓石圭前輩對台詞真的很緊張，但他私下其實很會說話，也很能緩解緊張，在拍攝期間，我很常夢到他！」

該劇由《秘密森林》、《阿爾罕布拉宮的回憶》安吉鎬導演執導。曾有「票房保證代名詞」的韓石圭透露，看到此劇的提案和劇本摘要時，當下念頭就是「這一定要演」，日前宣布即將入伍當兵的徐康俊，分享拍攝感想：「《WATCHER監視者》故事真的很有意思，不僅是新的題材，還能有機會和這麼棒的前輩們合作，也讓我毫不猶豫決定參與演出！」

因演出近期夯劇《魷魚遊戲》反派而暴紅的許成泰，在《監視者》也展現精湛演技，與他同台飆戲的韓石圭表示：「與許成泰曾在電影作品中見過，記得那時正是他剛開始演戲的時候，現在經過歲月磨練，能和他在更好的位置演對手戲，真的很高興。」

詮釋廣域搜查科班長的許成泰，是提高劇中緊張感的人物，對此許成泰也坦言：「因為要和韓石圭前輩對戲，我也努力在學著讓聲音也有演技，希望聲音能更加冷酷低沈之外，也向大家保證，戲裡的許成泰將是大家所沒見過的。」