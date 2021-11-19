中央選舉委員會18日舉辦「重啟核四」公投意見發表會，台電核能發電處長許永輝表示，他不反對核能的未來，但他反對核四的重啟，強調核四廠本身有多項安全性疑慮。中天電視《辣晚報》主持人盧秀芳19日在節目中問，「當時徐永輝有告訴你核四有任何的不安全嗎？」王伯輝斬釘截鐵搖頭說，「沒有！」

核四前廠長王伯輝19日在中天電視《盧秀芳辣晚報》表示，徐永輝當時是模擬中心主任，副廠長級的，負責訓練，也請他負責測試，「當然我待的時間比較長，是我把他找過來的」，成立安檢小組後，也請徐永輝跟安檢小組溝通。

至於徐永輝說，他簽的是試運轉報告，不是安檢報告一事，主持人盧秀芳問，試運轉報告就可以沒有安全評估嗎？

王伯輝說，試運轉報告是所有試運轉，一個系統一個系統按照程序書寫的試運轉報告，試運轉過了，就是安全的。安檢報告是跟經濟部負責的，試運轉報告是正式報告（Official document），要送到原子能委員會審查的，兩個方向是不一樣的，但兩個看的東西是一樣的，相輔相成，是夥伴關係。要安全之後才能試運轉，試運轉完成、接受，才會寫試運轉報告。試運轉報告，徐永輝一定要簽，簽了以後表示系統已經完成了。

盧秀芳問，「當時徐永輝有告訴你核四有任何的不安全嗎？」王伯輝斬釘截鐵搖頭說，「沒有！」