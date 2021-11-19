萩原利久(右)、八木勇征劇中談情 。(GagaOOLala提供 )

萩原利久 。(GagaOOLala提供 )

繼《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》、《大叔的愛》、《昨日的美食》等熱播劇，日本電視台MBS本周再推全新BL《美麗的他》。由年僅30歲的酒井麻衣執導，並邀鮮肉演員萩原利久、町田啓太師弟男團偶像八木勇征共組CP。

劇照、花絮、預告等素材釋出之後，引起腐圈一片討論，推文屢屢創下破千轉推，同志影音線上平台GagaOOLala搶得獨播權，讓喜愛日本BL的觀眾一路到年底都不擔心鬧劇荒。

《美麗的他》改編自同名小說，原著是風靡台、日兩地的「同性愛」小說作者凪良汐獲得「2015BL大賞」第1位的作品。特別請來新生代鮮肉演員萩原利久擔綱主演，年僅22歲的他是童星出道，8歲時憑藉「樂高積木」廣告進入娛樂圈。

他至今參與過《暗殺教室》、《十二個想死的孩子》等知名作品，在接到《美麗的他》邀約後，萩原利久表示：「由於劇中的平良在他人面前不易流露感情，獨處時卻常說出毫無掩飾的話，如此純粹的個性相當吸引我，『這是本作的一大看點』」。

八木勇征是男團FANTASTICS from EXILE TRIBE的主唱，透過徵選出道，成為偶像之前因「童顏巨肌」的身材在網路上累積不小名氣，這次接下《美麗的他》戲約，儘管是他的處女作，但他認為「角色跟我有很多相似點」，並承諾「會努力把它當作真實存在的人去演繹，希望原著粉絲喜歡」。