中共與俄羅斯空軍19日聯實施空中戰略巡航，聲稱此次演習目的是進一步發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，維護全球戰略穩定。兩國戰機也另組織機隊進入韓國防空識別區，國際法有關規定，未進入韓國領空。

據陸媒《界面新聞》報導，中俄兩國的國防部聯合發表聲明稱，11月19日中國與俄羅斯兩國空軍為亞太地區組織實施聯合空中戰略巡航，中方派出2架轟-6K轟炸機，與俄方2架圖-95MC轟炸機進行聯合編隊，在日本海、東海有關空域實施聯合巡航。飛行期間，兩國空軍飛機嚴格遵守國際法有關規定，未進入其他國家領空。

報導說此係中俄兩軍開展的第3次聯合空中戰略巡航，旨在進一步發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，提升雙方戰略協作水準和聯合行動能力，共同維護全球戰略穩定。此次行動是中俄兩軍年度合作計畫內專案，不針對其他國家。

另據《韓聯社》報導，韓國聯合參謀本部透露，中俄兩國共有9架軍用飛機於19日進入獨島（日本稱「竹島」）東北部的韓國防空識別區。其中2架為中國軍機，另外7架為俄羅斯軍機。9架軍機先後進入韓國防空識別區，隨後又脫離該空域，未侵犯韓國領空。

該部門表示，在中俄軍機進入韓國防空識別區前，韓國軍方就部署了戰鬥機和空中加油機，並採取了應對突發情況的正常戰術措施。

韓國聯合參謀本部還稱：「韓國軍方通過韓中直通熱線得到中方答覆，稱是例行演習。」

報導指出，這是自去年12月以來，中俄兩國軍機時隔11月再次進入韓國防空識別區。上次於2020年12月22日中俄聯合巡航，中方派出4架轟-6K飛機，與俄方2架圖-95飛機聯合編隊，同樣未進入韓國領空。