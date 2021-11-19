「2021 SPACE DESIGN 空間設計大賽」評審團主席豐邑機構總經理邱崇喆，頒發獎金給得獎者。（盧金足攝）
「2021 SPACE DESIGN 空間設計大賽」評審團主席豐邑機構總經理邱崇喆，頒發獎金給得獎者。（盧金足攝）
豐邑機構、海悅國際聯手舉辦「2021 SPACE DESIGN 空間設計大賽」，發掘新秀設計者。（盧金足攝）
豐邑機構、海悅國際聯手舉辦「2021 SPACE DESIGN 空間設計大賽」，發掘新秀設計者。（盧金足攝）
參賽者在小坪數環境設計出好品質、好品味空間，為「2021 SPACE DESIGN 空間設計大賽」增加新亮點，也是設計界的明日之星。（盧金足攝）
參賽者在小坪數環境設計出好品質、好品味空間，為「2021 SPACE DESIGN 空間設計大賽」增加新亮點，也是設計界的明日之星。（盧金足攝）
「2021 SPACE DESIGN 空間設計大賽」評審團主席為豐邑機構總經理邱崇喆，鼓勵年輕人在空間設計大放異彩。（盧金足攝）
「2021 SPACE DESIGN 空間設計大賽」評審團主席為豐邑機構總經理邱崇喆，鼓勵年輕人在空間設計大放異彩。（盧金足攝）

豐邑機構、海悅國際聯手舉辦「2021 SPACE DESIGN 空間設計大賽」，19日進行最終決選，由八名參賽作品中，嚴選前三名最優秀的空間設計，經過激烈競爭，結果由廖薇亦摘金、陳麗容拿下銀獎，郭紘瑋榮獲銅獎，新銳設計師作品令人驚艷，小空間大坪效，打造好品味、好品質的空間。

「2021 SPACE DESIGN 空間設計大賽」評審團主席為豐邑機構總經理邱崇喆，評審團隊包括中華民國室內設計協會理事長趙璽、台中市室內設計同業公會理事長李仲立、中華民國室內裝修專業技術人員學會理事長陳文亮等人，評審團對參賽者的設計作品，在實用性與功能性之外，還為使用者規畫不同的生活空間。

評審老師趙璽指出，如何在小坪數環境做出好品質、好品味空間，發揮良好的效應，考驗設計者，因為設計作品時並沒有特定業主，所以在模擬業主的需求時，設計者以其觀點來做生活紀錄，融入生活環境。

「住家本來就是要放鬆，讓身心休息的居住空間」，趙璽以得獎的作品分析，在樓層挑高處，形成畫房或可稱是收納的空間，傳達現代人重視的「儀式感」，採漸進式的切入，從該空間的思考方向探討尺度和尺寸，不管是19坪或25坪，空間呈現流動性。

評審老師指出，得獎者設計的空間，有的展現出現代的風格，還有藝術氣息，「生活就是一種收藏」，歲月即由不同的收藏建構成自己風格，強調設計的不是一個樣品屋，而是造就自己的空間，很有未來性。

「2021 SPACE DESIGN 空間設計大賽」評審結果揭曉，今日特別選在台中豐邑MOXY酒店，MOXY結合時尚、趣味，以「Play On」詮釋態度上的tone調，擺脫傳統正規飯店的莊嚴、拘束感，以MOXY不設限的經營理念，與這次活動主軸相互呼應。

邱豐喆表示，隨著都市創新、科技發展，帶來飛速進步的大環境趨勢，多功能複合式空間已然成為當前使用者的趨勢，「2021 SPACE DESIGN 空間設計大賽」以19坪、25坪，4米4的挑高格局為命題，嘗試讓有限的室內空間，發揮出最大的使用效率。

「2021 SPACE DESIGN 空間設計大賽」評審團隊，除具備豐富營造經驗的豐邑機構總經理邱崇喆以外，特別邀請中國民國室內設計協會理事長趙璽、台中市室內設計同業公會理事長李仲立，以及中華民國室內裝修專業技術人員學會理事長陳文亮。

由享譽業界的人物，組成具公信力的評審團隊；基於「創意表現」、「切題呈現」、「表達與美感」三大評分標準，以專業角度深入，對參賽作品進行評選。

「2021 SPACE DESIGN 空間設計大賽」歷經兩個月徵件期限，及評審團隊的初審、複審，終於在眾多參賽作品當中，篩選八名出類拔萃的作品入圍佳作，角逐決賽優勝，獲獎的參賽者在場交流心得與設計理念，優秀作品對4米4挑高空間的嶄新詮釋，及專業視角的創意構思，為空間揮灑不同的氛圍與色彩，也為年輕人打造一座閃亮的設計新舞台。

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