「2021 SPACE DESIGN 空間設計大賽」評審團主席豐邑機構總經理邱崇喆，頒發獎金給得獎者。（盧金足攝）

豐邑機構、海悅國際聯手舉辦「2021 SPACE DESIGN 空間設計大賽」，發掘新秀設計者。（盧金足攝）

參賽者在小坪數環境設計出好品質、好品味空間，為「2021 SPACE DESIGN 空間設計大賽」增加新亮點，也是設計界的明日之星。（盧金足攝）

「2021 SPACE DESIGN 空間設計大賽」評審團主席為豐邑機構總經理邱崇喆，鼓勵年輕人在空間設計大放異彩。（盧金足攝）

豐邑機構、海悅國際聯手舉辦「2021 SPACE DESIGN 空間設計大賽」，19日進行最終決選，由八名參賽作品中，嚴選前三名最優秀的空間設計，經過激烈競爭，結果由廖薇亦摘金、陳麗容拿下銀獎，郭紘瑋榮獲銅獎，新銳設計師作品令人驚艷，小空間大坪效，打造好品味、好品質的空間。

「2021 SPACE DESIGN 空間設計大賽」評審團主席為豐邑機構總經理邱崇喆，評審團隊包括中華民國室內設計協會理事長趙璽、台中市室內設計同業公會理事長李仲立、中華民國室內裝修專業技術人員學會理事長陳文亮等人，評審團對參賽者的設計作品，在實用性與功能性之外，還為使用者規畫不同的生活空間。

評審老師趙璽指出，如何在小坪數環境做出好品質、好品味空間，發揮良好的效應，考驗設計者，因為設計作品時並沒有特定業主，所以在模擬業主的需求時，設計者以其觀點來做生活紀錄，融入生活環境。

「住家本來就是要放鬆，讓身心休息的居住空間」，趙璽以得獎的作品分析，在樓層挑高處，形成畫房或可稱是收納的空間，傳達現代人重視的「儀式感」，採漸進式的切入，從該空間的思考方向探討尺度和尺寸，不管是19坪或25坪，空間呈現流動性。

評審老師指出，得獎者設計的空間，有的展現出現代的風格，還有藝術氣息，「生活就是一種收藏」，歲月即由不同的收藏建構成自己風格，強調設計的不是一個樣品屋，而是造就自己的空間，很有未來性。

「2021 SPACE DESIGN 空間設計大賽」評審結果揭曉，今日特別選在台中豐邑MOXY酒店，MOXY結合時尚、趣味，以「Play On」詮釋態度上的tone調，擺脫傳統正規飯店的莊嚴、拘束感，以MOXY不設限的經營理念，與這次活動主軸相互呼應。

邱豐喆表示，隨著都市創新、科技發展，帶來飛速進步的大環境趨勢，多功能複合式空間已然成為當前使用者的趨勢，「2021 SPACE DESIGN 空間設計大賽」以19坪、25坪，4米4的挑高格局為命題，嘗試讓有限的室內空間，發揮出最大的使用效率。

「2021 SPACE DESIGN 空間設計大賽」評審團隊，除具備豐富營造經驗的豐邑機構總經理邱崇喆以外，特別邀請中國民國室內設計協會理事長趙璽、台中市室內設計同業公會理事長李仲立，以及中華民國室內裝修專業技術人員學會理事長陳文亮。

由享譽業界的人物，組成具公信力的評審團隊；基於「創意表現」、「切題呈現」、「表達與美感」三大評分標準，以專業角度深入，對參賽作品進行評選。

「2021 SPACE DESIGN 空間設計大賽」歷經兩個月徵件期限，及評審團隊的初審、複審，終於在眾多參賽作品當中，篩選八名出類拔萃的作品入圍佳作，角逐決賽優勝，獲獎的參賽者在場交流心得與設計理念，優秀作品對4米4挑高空間的嶄新詮釋，及專業視角的創意構思，為空間揮灑不同的氛圍與色彩，也為年輕人打造一座閃亮的設計新舞台。