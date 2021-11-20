日本今天宣布經濟振興對策，包括使國防支出達到空前規模的一筆追加預算。與此同時，前首相安倍晉三呼籲，將日本與盟邦澳洲的國防合作提升到「新高度」。

路透社稍早報導，兩名日本政府消息人士透露，日本計畫撥款7000億日圓（約1714億新台幣）以上作為國防追加預算，為首相岸田文雄政府今天所宣布經濟振興對策的一部分。

不願具名的消息人士並說，部分國防追加預算將用於採購巡邏機、運輸機和水雷。

路透社稍後引述共同社等日媒報導，日本國防追加預算的金額至少有7700億日圓。

日本經濟新聞（Nikkei Business Daily）指出，就年度國防追加預算而言，此一金額比2018財年的上一次高點多出約50%。

美國一直力促主要盟邦增加國防支出，同時跡象顯示，日本公眾情緒已從擔心國家重新步上軍國主義之路轉為憂心中國在亞洲、尤其是對台灣的軍事獨斷作為。

此外，安倍晉三今天在澳洲智庫主辦的線上座談會中表示：「鑑於區域安全環境日益惡劣，日本-澳洲雙邊安全與防衛合作有必要提升到新高度。」

安倍晉三並表示：「進行多層面努力以促進印太地區和平穩定，極為重要。我認為，日本應就網路能力、人工智慧和量子技術等領域，在澳英美聯盟（AUKUS）內部展開合作。」（譯者：張璦/核稿：張佑之）1101119