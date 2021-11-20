恐怖情人潘韋豪，2010年8月26日不滿19歲從事美髮助理的女友林欣儀提出分手，利用提告迫使林女到警局製作筆錄，卻趁機尾隨並攔車談判，當街狂刺26刀致死，最後依殺人罪判刑15年，泠血行徑，開庭時還嗆說「做了就做了，無怨。」殘忍手法令人不寒而慄。

當年24歲擺攤的潘男，2007年案發前3年結識林女，兩人同居半年後，潘自以為找到真愛，還將照片貼在部落格上，但林女被發現他相當自戀，曾大言不慚，聲稱要完成「千人斬」目標，已與129人發生關係，還對感情有極強的控制欲，無法接受自己被甩，一但遭拒絕就不知所措。

林女發現男友花心，就以潘男無業為由提出分手，但潘希望能復合，每天傳恐嚇簡訊，「我恨妳！給我小心點！叫妳全家都小心！」並要回交往時贈送的物品，林女的家人不堪其擾，潘最後就以機車無故被變賣為由，控告林女涉嫌侵占、恐嚇，逼迫她出面解決。

恐怖情人潘韋豪，2010年8月26日不滿19歲從事美髮助理的女友林欣儀提出分手，利用提告迫使林女到警局製作筆錄，卻趁機尾隨並攔車談判，當街狂刺26刀致死，最後依殺人罪判刑15年。（資料照）

案發當晚，兩人都到派出所製作筆錄，潘發現林女手上多了一條手鍊，懷疑她另結新歡，因而萌生恨意，2010年8月26日凌晨2點多，潘原本要回七堵，卻一路尾隨林女直到汐止忠孝東路攔車，質問林女：「妳是不是看不起我？」林女雖極力解釋，潘卻已情緒失控，不但將她壓倒在地，坐在身上揮拳痛毆，又從機車置物箱拿出有鋸齒的水果刀，猛刺26刀，力道之大連刀尖都斷在耳體內。

附近店家聽聞女子尖叫哀號聲，趕緊跑出查看，原以為只是一般男生打女生，想要上前將2人隔開，卻看到地上滿是鮮血，潘男還對目擊者嗆聲：「你敢再過來，我連你都殺！」隨即騎車逃逸，躲藏在平溪的山區，經過5個多小時，才在早上8點向派出所投案。林母得知女兒噩耗說，短短2公里回家的路，竟如此漫長，沒想到天人永隔，一度情緒崩潰，「好端端的女兒就這樣沒了！」

聞訊趕到醫院的親友，看到林女遺體嘴巴張很大，認為死不瞑目，聚集在警局前追打潘男，請求法官要判他死刑。檢察官偵查後認為，潘男刀刀刺穿被害人身體，惡性重大，建請法院判處死刑。

法院審理後，以潘萌生殺機是因為爭吵，受到言語刺激，才會一時失控，手腕上有新舊割傷痕跡，證明他隨身攜帶凶刀，並非要預謀犯案，並以潘男曾試圖要與死者家屬和解的理由，仍有教化可能，纏訟多年只依殺人罪判刑15年。

※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。