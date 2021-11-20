鄭怡於1981年演唱校園民歌〈月琴〉一曲成名，副歌「再唱一段思想起」，鄭怡劃破天際的高亢嗓音，擄獲無數歌迷，且40年來，鄭怡每唱此曲堅時絕不降Key，更為人津津樂道。民歌之後，鄭怡發行的流行歌曲同樣受到大家喜愛，專輯張張大賣、傳唱大街小巷，尤其1983年以《小雨來得正是時候》勇奪《綜藝一百》的「流行歌曲暢銷排行金榜」連續13周冠軍，成績斐然。

鄭怡的樂壇經歷，從1974年台灣民歌運動說起，次年新格唱片創辦「金韻獎」青年校園民歌大賽，當時就讀高中的鄭怡並沒有參賽想法，但巧合的是，那年鄭怡就讀台大的哥哥，帶著她參加學校舉辦的露營活動，因緣際會認識也在台大讀書的齊豫，露營那晚的景象鄭怡至今難忘，在苗栗山區裡，一群人圍著營火，齊豫拿著一把吉他自彈自唱，鄭怡才發覺音樂竟能帶來如此奇妙感受。

1978年，齊豫於第二屆金韻獎歌謠大賽奪得冠軍，並推出由葉佳修創作的首支單曲〈鄉間小路〉，那一年，鄭怡剛考入台大成為齊豫的學妹。次年，齊豫發行首張專輯《橄欖樹》，而讀完大學一年級的鄭怡參加了金韻獎，但鄭怡並沒有複製學姊的風光，反倒在比賽中落選。幾天後，鄭怡突然接到新格唱片的電話邀她錄唱，原來新格唱片發現那一屆有很多優秀歌手參賽，決定從複賽中挑幾位錄製金韻獎精選集，鄭怡就是其中之一，唱了一首〈微風往事〉，正式開啟音樂之路。

左起李建復、王力宏、李壽全。（圖/中時資料照）

1980年底，蘇來與李建復、蔡琴、李壽全等人合組音樂工作室，蘇來譜曲的〈月琴〉此時完成，原先一開始設定的演唱人是李建復，沒想到當時正準備錄合輯的鄭怡到工作室串門子，蘇來一時手癢秀了剛譜寫完的〈月琴〉，鄭怡聽完立刻說：「這歌怎麼會是男生的歌呢？這歌適合女生唱。」她當場高歌一段，於是拍版由鄭怡演唱。

〈月琴〉曲意悠遠、歌詞哀傷，錄音時，鄭怡提出建議，將副歌「再唱一段思想起」放到第一句，「副歌好聽，應該先唱副歌啦」，認為這樣會更有震撼效果，因此創造華語樂壇萬年金曲。葉佳修就曾讚歎：「其他人再美的音色，頂多會像小提琴一樣悠悠揚揚而已，但是鄭怡她就是一部鋼琴，因為她有那麼寬的共鳴區，當她的聲音一出來，那種穿透力，我想全世界沒有人比她唱得更好。」