今(2021)年的「感恩節」(Thanksgiving Day)在11月25日,同一天也是聯合國於20年前、西元1999年時訂定的「國際終止女性受暴日」(International Dayfor the Elimination of. Violence Against Women and Girls),又稱為「世界白絲帶日」(White Ribbon campaign),而台灣則是在2006年時申請加入此一「為消除對女性一切形式歧視公約」。

你可能很難想像,在今天新時代、新觀念下,全世界仍有許多女性正受到暴力的威脅……;以台灣來說,根據衛福部最新統計指出,全台家庭暴力事件通報案件被害人中,女性占比65.6%、相較男性高出31.3個百分點,其中又以18歲至50歲之間各年齡層的女性占比都超過7成最多,儼然女性與家庭暴力被害人畫上等號,著實令人堪憂!

建議妳,規劃自己的保障必備3險種

在每年11月25日「國際終止女性受暴日」這一天,女性紛紛佩帶上白絲帶,宣示「反對男性以暴力加害女性」的決心;不過,令人遺憾的是,即便到了今天,使用暴力侵害女性與女童的行為竟仍普遍存在著。

據了解,目前全世界還有1╱3的女性正遭受暴力的威脅,而這些具破壞性的侵犯人權行為經常以身體或是精神暴力等方式出現,像是親密關係暴力、性騷擾行為、人口販運、童婚或是割禮……等,全世界仍有許多女性正在暗夜中哭泣卻求助無援!

值此「感恩節」、同時也是「國際終止女性受暴日」,在好好感謝所有值得感謝的人之餘,以下跟著小花平台從女性的角度思考,除了一起來關心妳我同為女性的權益外,也別忘了在努力拚經濟、顧好家庭的同時,更要把自己照顧好,不妨透過適度的保險規劃來分散人生各階段風險,「女性靠自己最保險,要當個聰明的買家!」

根據衛福部公布的最新統計指出,國人10大癌症死因中,專屬女性癌症包括:乳癌和卵巢癌都在名列當中,可見對於女性的健康危害極大;尤其值得注意的是,此2種癌症的共同「警訊」在於不易察覺明顯症狀,如果沒有及早發現並及早治療,預後可能不甚理想,發病致死率也相對較高。

以下小花平台保險顧問建議,女性在個人保險規劃上,可以特別加強下列3險種

險種1、整筆+多次給付型癌症險

根據衛福部公布的最新統計指出,國人10大癌症死因中,乳癌和卵巢癌這兩項專屬女性癌症赫然在列,加上不可忽視的癌症時鐘、平均每10分30秒就有1人因為癌症死亡,今天人人聞「癌」色變,可說是癌症不分性別、年齡,防癌保障人人要!

儘管隨著醫療科技發達,癌症已非不治之症,但是因為治療時程不斷拉長,隨之而來的龐大醫療費用,往往成為壓垮癌症病患求生的最後一根稻草,尤其面對所費不貲的新式醫療技術及更多標靶藥物,如果沒有提前部署規劃完善醫療保障,可能花光了所有存款,都還不足以負擔……。

小花平台保險顧問建議,以整筆+多次給付型癌症險為優先考量,其中「整筆給付型」癌症險通常只要確診就理賠一整筆保險金,也能免去收集醫療費用單據的麻煩,讓保戶可以依照個人實際需求,更放心地選擇適合的療法;至於「多次給付型」癌症險主要提供長期抗癌或是面臨癌症復發、移轉時,能夠再次申請保險理賠,在今天癌症「慢性病化」趨勢下,正好派上用場。