庫藏股的實施，在短線上的確可以收到護盤效果，卻不是每家都能大幅上漲，關鍵還是回歸基本面檢視。看看今年實施庫藏股公司的股價表現，就可以見真章了！

根據《財訊》報導，為了自救，這陣子許多公司祭出庫藏股提振股價，其中，前股王大立光啟動史上最高價的庫藏股，更是牽動投資人的信心，燃起對庫藏股的關注。不過，大立光公告後的隔天一度雖亮燈漲停，但近期股價又顯得疲軟不振。截至目前為止，投資人期待短期內股價上揚的成效有限。

《財訊》報導指出，今年以來，上市公司執行買回庫藏股計有86件，共計75家公司。在完成執行的庫藏股中，多達23家股價仍持續走跌；有22家有維護股價不至於下跌，但也未有出現漲勢；只有19家在實施庫藏股期間，股價漲幅超過1成。

釐清目的 看懂庫藏股虛實

東森財經台分析師張文赫，接受《財訊》採訪時說，「觀察庫藏股實施，要注意時空背景。」像是去年因為疫情影響，台股殺到8500點，出現300多家公司實施庫藏股護盤。這種受到大環境衝擊，實施庫藏股就情有可原。若整體環境沒有出現太大變化，個別公司為了拯救股價實施庫藏股護盤，就需要特別注意。可別忘了3年前的國巨，和當年宏達電在近千元實施庫藏股的案例，股價依然無法止跌，最終都是以重挫收場。

《財訊》分析，一般來說，公司決定買進庫藏股，主要有幾個理由。其一，就是市場大眾所熟知的維護股東權益，講白點就是護盤。其二，藉由庫藏股減資，取代現金股利發放，對大股東可以有節稅效果。其三，用庫藏股買進股票，提高大股東自身股權比率，防止惡意併購。第四，可能就是撐盤，以免使大股東質押股票的價值過低。

不管哪一種，從正面來看，趁著股價低實施庫藏股，不僅可防止股價下跌，若買回註銷，讓股本變小，有利於每股盈餘的提升。但往壞處想，為何要消耗公司資金回購自家股票？這筆錢可以用在公司發展；甚至實施庫藏股，也可能成為大股東、特定人士賣股的管道，投資人不可不慎。

兆豐投顧董事長李秀利說，實施庫藏股，短線上的確可以收到護盤的效果，但到底會不會漲？還是得回歸到基本面。

國巨、華新科 成負面示範

根據《財訊》報導，像是國巨5月實施庫藏股，的確將股價從440元的年線推升至600元，但現在股價又面對400元保衛戰。外資報告則說明，整體被動元件需求已經放緩、價格走跌，國巨未來的成長力道受到質疑，因此下修了目標價。華新科今年也實施了3次的庫藏股護盤，依舊無法挽回股價走弱的頹勢，近期跌破新低至140元，距離年線200元附近愈來愈遠了。