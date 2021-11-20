根據《財訊》報導，台灣選舉頻繁，已有社會過度動員、對立之虞；但繼連續不斷的罷免案之外，公投案又成為政黨對決大戰，再度上演提早選舉的戲碼。

「阿惠，你嘛嘸通這捏夭壽，叫阮孫仔吃有毒的豬肉。」根據《財訊》報導，去年底，民進黨以多數席次強勢表決，立法院通過開放進口美國含萊克多巴胺豬肉等九項行政命令；承受嘉義市選民壓力的民進黨立委王美惠，提及不顧黨團規定跑票的同志，委屈地數度落淚。時隔近1年，重述一位長期支持者曾對她講過的重話，她再度紅了眼眶。

不過，王美惠表示，現在那位阿嬤的態度已經改變了，因為菜市場到處可以買到台灣的溫體豬肉，量販店或小吃店的豬肉來源也都有清楚標示，證明當初「開放萊豬後，吃不到台灣豬肉」、「政府強迫我們吃有毒的豬肉」等耳語傳聞都是假的。

民進黨正面迎戰 巡迴開講

《財訊》報導指出，台灣基進前立委陳柏惟在台中第2選區被罷免，對於執政的民進黨無異敲響一記警鐘。面對12月18日投票的四大公投案，一改之前冷處理的態度，決定積極、正面迎戰。民進黨已從10月底啟動全國300場公投說明會，每位黨公職至少要舉辦1場說明會，各地黨部也都必須要辦理公投宣導；總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等人領銜，投入巡迴全國的說明會。

根據《財訊》報導，發動兩項公投案的國民黨也不甘示弱，宣示將兵分多路，在投票日前舉辦1218場全台街講，國民黨立院黨團將在立院安排各種公聽會及專案報告，並與公民團體共同舉辦大型造勢活動。國民黨主席朱立倫更喊出公投是「倒閣公投」，要以公投的四個同意，讓閣揆蘇貞昌下台。

《財訊》分析，藍綠對戰公投，等於展開另一種形式的組織動員戰，也讓四大公投案，成為2022年縣市長及議員選舉的前哨戰，台灣提早進入選舉年。

四大公投案中，藍綠的切入點有所不同，民進黨主攻反對重啟核四，國民黨重心放在反對萊豬進口的議題。由於萊豬議題已經和食安連結，成為民進黨的苦戰項目。

根據台灣民意基金會民調，「重啟核四」、「反萊豬進口」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」等4項公投案，贊成者都領先反對者，其中高達6成8受訪民眾支持「反萊豬進口」。

根據《財訊》報導，國民黨副祕書長兼公投小組執行長、立委林為洲表示，反萊豬和公投綁大選是他與國民黨前主席江啟臣領銜提案的，國民黨全力推動，由公民團體提案的重啟核四、珍愛藻礁兩議題，國民黨開放支持。