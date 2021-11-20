做人如果沒有夢想，那跟鹹魚有什麼分別？」出自周星馳少林足球中的經典語錄，對照近期網路上哀號貨櫃航運與元宇宙概念股，皆屬獲利嚇死人、股價笑死人，然而這就是股市、夢想的樂園，尤其每年第四季至隔年首季，同一套劇本、不同演員，主角必為未來趨勢，至於夢究竟何時實現、會不會實現？暫時不在討論範圍內。

經濟好、業績佳 指數動能強

作夢行情一旦發動，基本面僅供參考，架構在多頭格局之上，誘人的題材與強勢的籌碼，是股價向上最重要的武器，攻擊過程中見關不是關，多採取急行軍模式，也容易出現沒有獲利漲勢最凶，或是超高本益比的狀況，雖然並不罕見，不過與一般操作邏輯不同，因此執行時須特別注意自身能力與操作紀律。

美股維持在創高軌道當中，台股亦步亦趨，加權與櫃檯指數近期沿短期均線上攻，距離萬八史高、今年高點皆已不到兩個百分點，搭配成交量能呈現穩步擴增，將有望持續向上挑戰。相較於韓股三○○○點、季線下掙扎，日股三○○○○點攻防戰，中國區間震盪、香港弱勢格局，台股表現屬相對強勢。

台股的強勢表現有理，總體經濟數據亮眼，八、九月出口金額連續突破歷史新高，電子零組件、基本金屬與製品、資通訊與視聽產品創高，十月有望挑戰突破四○○億美元。半導體產業為命脈，晶片荒更顯晶圓代工眾星拱月，通膨因素雖然是未來不可小覷的變數，卻也代表原物料族群的景氣循環走出谷底，

從經濟成長率來看，全球去年在疫情衝擊下，台灣ＧＤＰ不僅還能維持正數，且達到三．一一％，三○年來首度超越中國，而今年疫情仍是揮之不去，不過行政院主計處上修第三季經濟成長率至三．八％，全年將可望達六．○一％，景氣對策信號至九月也已是連續亮出八顆紅燈，顯示台灣經濟狀況相當不錯。

夢想遠、題材強 籌碼是關鍵

整體上市櫃公司的第三季獲利，超越了第二季表現，也再度創下歷史新高，成為加權指數有望再次挑戰萬八以上的最大後盾，且整體本益比還不到十六倍。櫃檯指數近期略強於加權指數，然以權值股的優異獲利表現來看，只要國際股市沒有太大狀況，搭配穩步增加的成交量能，預期短線仍偏向多頭脈動。

籌碼是另一大重點，美元指數上升至九五，不過新台幣匯率維持在二七．八元兌一美元上下，相較其他國家穩定，也顯示資金回台的力量龐大，熱錢在股市、房市搭配題材四處點火。縱然聯準會減碼購債，不過與升息仍有段距離，總體經濟給予指數充足動能，進入財報空窗的作夢行情，多頭依舊方興未艾。

昔日股王大立光曾於二○一七年衝上六○七五元的歷史天價，在四年多之後，當前股王矽力ＫＹ成為第二檔突破五○○○元的個股，不僅有望挑戰天價，也掀起比價效應巨浪，目前已有十二檔個股股價衝破四位數，這還不包含分割的愛普與長科，逾五百元也逼近三○檔。

同類股或是同族群之內的向上比價，對於整體盤面而言屬於良性互動，當題材與籌碼出現變化，特別突出的個股領先起跑，而其餘個股就有機會出現所謂的落後補漲，不過領先個股具有代表意義，漲勢與漲幅都會相對較大且較長，如本波元宇宙的宏達電與威盛、低軌衛星的昇達科。

元宇宙（Metaverse）於今年三月，美國遊戲公司Roblox於上市說明說中首次提及，近期更是攻占各大科技與財金新聞版面，不僅微軟、谷歌等國際大公司搶進，甚至臉書更直接更名為Meta，毫無懸念代表未來的趨勢方向，台灣相關個股雖然不易直接吃到肉，不過以硬體實力來看，總會有分到湯喝的那一天。

受到資金集中化與排擠效應，第三季財報表現亮眼個股，股價短線卻不一定能獲得青睞，業績相對穩定個股可視為長跑選手，雖然爆發力不一定大，但有高機率能走得更遠，也有機會伴隨殖利率的滾雪球效應。以前三季財報來看，如華碩、微星、聯詠等，基期與評價仍屬相對不高。

貨櫃航運第三季獲利大暴衝，帶動股價反彈，然對於第四季至明年展望，最好狀況可能已經過去，不過理論上營運仍可持穩，第四季聚光燈焦點是空運，據業者表示，中秋節過後就逐步進入旺季，隨著雙十一、雙十二、聖誕節到新年，運價將持續向上調升，而今年受到疫情與海運影響，調價幅度更勝以往。

華航、捷迅 展翅翱翔

傳產類股的最大亮點，從海運轉移到空運，雖然客運依舊相對低迷，不過華航與長榮航）在貨運大有斬獲，華航連續三個月貨運收入突破百億元，帶動第三季轉虧為盈，單季ＥＰＳ○．五一元，長榮航則繳出近期最佳單季成績，隨著疫苗施打率漸趨普及，觀光與商務需求可望帶動客運緩步回溫。

中菲行是國內空運承攬龍頭，因海運需求今年空運占比降低，不過仍是超過五成，同樣道理在捷迅身上，海運提升至三成，空運依舊占七成為主軸。公司表示，在需求擴增帶動之下，供給仍屬相對有限，加上部分海運轉空運，使得海運的「加價購」模式，也發生在今年第四季的空運運價。

美國終止給予香港貿易上的特殊地位，確立轉口貿易趨勢轉折，是台灣的大機會，較早則追朔到雨傘革命、反送中與美中貿易戰，二○二○年桃園機場總貨運量攀至二三．四三億公斤，未受疫情影響反而還年成長七．三％，而今年前九月達二○．七八億公斤，較去年同期成長二五．三％，全年再創高已無懸念。

捷迅八月營收為歷史新高，十月營收則為歷史次高，十一、十二月將有機會再向上挑戰。公司也表示，台商回流投資設廠，不過不少原物料、上游廠商仍在中國或其他國家，零組件經由空運先進口回台，待組裝、加工後再出口，是另一個帶動空運成長的重要動能，趨勢僅是剛開始發展，明年展望依舊看好。

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