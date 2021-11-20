日本最新研究發現，貓咪會追蹤主人在家中的行蹤，當主人出現在不預期出現的地方時，貓咪會相當驚訝。

英國《衛報》（The Guardian）報導，日本京都大學的研究團隊10日在「公共科學圖書館期刊」（PLOS ONE）刊登最新研究，研究發現，即便貓咪沒有看到主人，在腦海裡也能描繪出主人，這種能力是邁向計畫、想像等更高認知過程的重要橋樑。

過去有研究顯示，貓咪會因為聽到主人的聲音，而期待見到主人，不過目前尚不清楚這些能力如何在現實生活中應驗，帶領這項研究的京都大學高木佐保（Saho Takagi）博士指出，「也有人說貓咪不如狗那樣對主人感興趣，但我們對這點保持懷疑。」

為了調查，研究團隊紀錄50隻家貓獨自關在房間的情形，他們讓貓咪反覆聽見主人在門外呼喚牠們名字的聲音，接著再透過房間內另一頭的喇叭放送陌生人或主人的聲響。

團隊邀請另外8個人觀察貓咪在房內反應的影片，並且根據貓咪的耳朵、頭部動作來評分貓咪驚訝的程度，研究發現，只有當主人的聲音突然在房內出現時，貓咪會感到困惑。

高木指出，研究顯示貓咪能夠透過聲音來定位主人的位置，顯示貓咪有能力在大腦描繪看不見的東西，「貓咪的大腦可能比我們想的還要深刻。」

令人驚訝的是，當把主人的呼喚換成「喵」叫聲或一般電子音時，貓咪似乎就沒有出現困惑反應。研究指出，這可能是因為成貓較不傾向使用聲音作為對外溝通的主要工具，比起聲音，牠們更倚賴氣味。高木說，貓咪可能無法透過「喵」叫聲來辨識其他個體。