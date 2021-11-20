美國消費者物價指數（CPI）持續攀升，10月年增率衝高至6.2％，通膨創下30年來新高！這也是連續第5個月超過5％。

破紀錄的增幅引發市場擔憂、物價大漲開始讓消費者吃不消，進一步削弱美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）先前主張的「暫時型」通膨立場。

數據公布後，總統拜登（Joe Biden）坦承通膨風險，並將設法平抑物價，「從一加侖汽油到一條麵包，一切都在漲價，這令人擔憂，就算薪水增加也一樣；扭轉這一趨勢是我當前的首要任務。」拜登也說，自己力推的一兆美元基礎建設法案，將有助於改善運輸設施，化解供應鏈瓶頸問題。

美國為何遇上1990年以來最大通膨巨獸？更讓人搞不懂的是，股市，為何還在創新高？

新冠病毒、需求強勁、供應鏈瓶頸、勞動力短缺...互相推高通膨

《富比世》（Forbes）雜誌引述聯準會，解釋通膨原因。首先，基數效應（Base Effect，指上一時期因某些因素導致經濟數據偏低）可能是價格飆漲的最直觀原因。去年（2020），為了遏制新冠病毒傳播，各州政府祭出封鎖政策，導致物價大幅下跌。隨著疫苗廣泛施打，生活、支出開始恢復，與去年同期的比較必顯異常。

例如：去年疫情爆發，旅遊需求大減，4月的機票價格比前年（2019）少了24％，今年（2021）6月的價格反彈25％後已回落，現在比去年10月便宜10％。不過，基數效應理應逐漸消失、收歛，但通膨率還在飆升，這讓專家擔心，此刻通膨壓力已超出基數效應可解釋的範圍。

第二，供應鏈瓶頸不斷推高通膨。以汽車為例，去年因疫情沒有買車的民眾，在解封後瘋狂購車，但晶片荒、零件供應中斷雪上加霜，且租車公司是二手車主要來源，但在疫情時減少存貨，新車、二手車都供不應求。

市調機構J.D. Power表示，美國新車價格在9月達到新高4.28萬美元（約新台幣119.3萬），平均價格比去年漲了19％。《今日美國》（USA Today）指出，汽車價格上漲，是造成通膨的一大原因。

第三，勞動力短缺，導致工資上漲、成本增加。疫情間，許多美國人被迫失業，同時因政府的大撒幣紓困補助，掀起「大離職潮」。但拜登祭出刺激措施後，經濟快速復甦，員工招聘速度慢，惡化了供不應求的市場，今年的勞動力參與率比大流行前低了1.7個百分點。

《今日美國》報導，工廠、倉庫、港口工人短缺尤其嚴重。全球塞港問題難解，現在從中國租用一個貨櫃，成本已暴增10倍至2萬美元。《紐約時報》指出，業者把成本轉嫁到消費者身上，美國官員擔心，這會引發薪資與物價盤旋上升（wage-price spiral，指物價上漲導致薪資增加，薪資上升再推升物價，如此反覆進行）。

強勁的需求、勞動力短缺、供應鏈瓶頸、新冠病毒等因素交錯影響，推高商品、服務的成本。不過，美國前勞工部長賴希（Robert Reich）在《衛報》刊登文章，指出高通膨更深層的結構性原因：美國市場缺乏競爭，企業巨頭以通膨為藉口拉抬價格，賺取更多利潤。

今年4月，消費日用品大廠寶潔（Procter & Gamble）對尿布、衛生紙等必需消費品漲價，理由是原料成本、運輸費用上升，另一家護理用品巨頭——金百利克拉克（Kimberly-Clark）也緊接宣布漲價。截至9月的季度中，寶潔大撈了一筆，淨利率高達24.7％。

聯準會更激進時，投資人可能才會怕

不過，通膨率即便創新高，投資人卻似乎不以為然。通膨數據公布後，美股三大指數短暫下跌，但仍在歷史高點附近徘迴。財經網站《MarketWatch》指出，除非聯準會開始暗示要加速縮減購債或提早升息，否則股市將繼續受到支撐。

凱投宏觀（Capital Economics）市場經濟學家艾倫（Oliver Allen）表示：「美股未受到今年通膨飆高太大的影響，可能是美國抗通膨債券（TIPS）殖利率沒有同時上升，企業利潤也不見疲軟。」雖然美國10年期抗通膨債券殖利率在公布數據後的周三（11月10日）攀升，但過去6個月的整體走勢是往下。

金融分析機構Sevens Report Research創辦人艾薩依（Tom Essaye）則認為，周三代表債券殖利率從兩星期的大幅下跌中反彈，這並非是基本面所致，因此不太可能會持續下去。此外，在此期間，科技股反彈引領市場走高，最新公布的第3季財報表現優異，考量到科技股權重較高，預期相對樂觀。

投資網站Investopedia另指出，聯準會政策變得越來越透明，不斷釋出縮減QE（貨幣寬鬆政策）訊號，市場投資人因此反應平淡、不覺恐慌。

不過，通膨數字活生生擺在眼前，確實讓更多人呼籲聯準會提早升息。《紐約時報》報導，家庭應該已花掉大部分在疫情間坐擁的大量儲蓄，美國政府也已結束失業援助計畫，若需求放緩，供應鏈問題有望緩解。但，假日購物季節到來，通膨壓力恐怕短時間內仍無法散去。