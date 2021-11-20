雖然台灣一年四季都吃得到被稱為「好彩頭」的白蘿蔔，但每年11月到隔年初春期間，才是白蘿蔔的盛產期，吃起來格外甜嫩多汁，入口即化。營養價值多元的白蘿蔔，還被暱稱為「十月小人參」、「平民人參」。怎麼吃最能吃進完整營養？達人提供妙招。

雖然外表完全看不出來，但其實白蘿蔔和花椰菜是親戚，同屬「抗癌之王」十字花科，所含的異硫氰酸鹽和類黃銅是抗癌關鍵，可以殺菌解毒、預防腫瘤細胞生長、排除致癌物質。

除此之外，營養師程涵宇表示，新鮮的蘿蔔汁或其萃取物，富含硫化物、酚和萜類化合物，能降低人體GOT與GPT等肝發炎指數、減少肝臟發炎狀況，具有避免脂肪肝持續惡化的保肝作用。

台灣癌症基金會也提到，蘿蔔所含的木質素可促腸蠕動，使食物快速通過腸道，不易形成息肉，減少大腸癌的形成。另外B-葡萄糖甘脂的糖化酵素，在蘿蔔及蘿蔔嬰的嫩葉苗中都有，是預防肺癌食物之一，難怪被稱為平民人參。

●白蘿蔔不能與胡蘿蔔一起煮？

網傳白蘿蔔與紅蘿蔔不能一起煮，因為紅蘿蔔所含的酵素會破壞白蘿蔔中的維生素C，營養師劉明宜指出，目前並無相關的實證研究可以證實。同時就算紅蘿蔔中確有會破壞維生素Ｃ的分解酵素，但只要經過加熱，酵素本身就會被破壞了，不會影響維生素Ｃ，民眾可大膽放心同時吃沒問題。

●生吃還是煮熟？達人推薦「分段料理」

由於白蘿蔔富含維生素C和澱粉酵素，若是加熱超過70℃，就會遭破壞而減少。但生吃時又常感覺辛辣，該如何兼顧營養與口感？日本蔬菜營養顧問丸田美和子建議，不妨將蘿蔔依其特性分段吃。

1.接近葉子的前段：這一段較不辣，可搓成蘿蔔泥，生吃或是加入鍋物的醬料、也可搭配天婦羅、烤魚等。

2.蘿蔔中段：可煮湯、滷蘿蔔、關東煮等。

3.蘿蔔尾端：這一段最辛辣，可醃漬成泡菜或是當作炒菜。

如此一來，不但能吃到完整蘿蔔的營養，也配合其生長特性，吃進美味。

●避免維生素Ｃ因長時間加熱流失 快熟入味有2招

一般在燉煮蘿蔔時，為了讓纖維充分軟化並吸進湯汁風味，通常都要經過一段燉煮的過程，但維生素C可能也在此時逐漸流失。不妨試試以下2招更快熟透入味，保留營養：

1. 煮前先冷凍：

將蘿蔔先切塊後冷凍，因內部水分結冰，造成組織破壞，所以能很快煮爛。大廚阿基師還建議，將要煮的高湯與切塊蘿蔔一起冰凍，更易入味。

2. 煮時加一點米粒在水中同煮，可以去除蘿蔔生味，並且幫助加速軟化。

(圖/中時新聞網陳友齡製圖)

●就從外表 挑出鮮嫩多汁又不空心的蘿蔔

台北農產運銷公司指出，要挑出好吃蘿蔔不難：

1.聲音：手指輕彈蘿蔔，有紮實聲音為佳；

2.蘿蔔葉：菜葉短小挺直，避免葉子太軟太長，可能纖維較粗；

3.重量：如果體積相同，請用手秤秤看，重的表示水分多；

4.外觀：表面平滑飽滿，帶點土更好，顏色不是呈現經漂白的純白色，根鬚少較佳。