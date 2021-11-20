台灣正邁向高齡化社會，如何讓長輩有機會開創新的人生目標、擁有新的生活重心？如何使人口結構的隱憂轉換為多元的價值，把生理的老化轉變為生命的活化？如何鼓勵老人相信自己、保有夢想勇敢的走出來？首先，社會與大眾，要給老人機會，要相信老人有發揮行動力的可能性。

老而不老 築夢圓夢

影像力量無限大，知名紀錄片「不老騎士」、「不老戰士」、「不老比基尼嘉年華」等，結伴在墾丁享受陽光沙灘和海的聲音，激活了許多長者獲得展現活力與自信的機會，更因此而帶動全台老人圓夢的風潮。撕下社會刻板印象所貼的標籤，許多長輩不自覺或被他人冠名「老了」、「沒用了」的觀感，不再怯於改變現狀，反而有勇氣走出自己的新生活。

過去許多老人常有失能即廢人的負面思維，尤其從政策執行到服務提供，常常只談到長期照護，很難想像有圓夢概念的空間與落實。但弘道老人福利基金會執行長李若綺與執秘林博樺表示，弘道所帶領的不老騎士都很熱情參與，例如紀錄片是由十七位平均八十一歲的不老老人，完成騎摩托車環島的夢想，這個影像的力量更有說服力與感染力，人生八十才開始，永遠不嫌遲。

銀髮世界 為愛長征

居家防疫與後疫情時代，長者生活更常出現無聊不知所措、孤寂徬徨無助、身心功能退化以及情緒管理衝突等困擾，弘道在線上分享「居家百寶箱」，以陪伴協助與運用適合方式，幫助家中長輩化解孤獨感、延緩老化並且促進家庭情感，讓長輩持續在社區中獲得關心與生活支持。

許多長輩若沒培養興趣、沒參與社群活動，就會陷入整天在家看電視悶壞了，或常跑醫院找看病當聊天。國外有為愛長征活動，七十歲老奶奶走三百天八千里路；有千里步行公益活動，長者走了四十天為延績生命的意義；弘道則舉辦機車環島外，也會舉辦爺奶健走、橋牌、槌球等各種室內外活動，引導與陪伴老後生活，使全台社區的照顧據點，逐漸成為許多不老夢想的萌芽之地。

敬老愛老 弘揚孝道

對於若無法行動或仍不願走出家門的弱勢獨居長者，需送餐服務基本實質的協助，以及訪視問安等心靈安慰與支持，給予失能失智友善環境等；陪伴長者生命回顧，是一種簡單溫暖蘊含認同感的心靈饗宴，讓老人家感受生命美好的光彩。志工服務提供了敬老愛老更多元的照護與關懷，愛心力量則反饋了更豐富的生命成長與自我價值。

科技使高齡化已是世界趨勢，弘道積極推動台灣高齡友善城市為目標，致力於「弘揚孝道」、「社區照顧」、「不老夢想」三大區塊，努力為高齡化社會的來臨，建構完整預防與長期照顧的醫護體系，期盼未來能協助改善更多老人相關之社會問題，創造長者更美好人生之社會價值。

本文作者:理善國際關懷協會．林鳳

(本文摘自《理財周刊1108期》)