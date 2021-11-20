陰莖的堅挺往往關乎男人的面子，以及雙方的性生活品質。以往陽痿被認為是在中老年才開始的問題，或跟疾病有關，但現代生活節奏越來越快，壓力逐漸升溫，不只是中老年族群，年輕人也可能出現陽痿。

北市立聯合醫院忠孝院區泌尿科主治醫師程威銘，除了日前指出硬度不足恐與心血管疾病有關，近日也在社群平台分享６大陽痿前兆，若有出現相關情況，建議盡早前往泌尿科檢查，萬不可為了面子而不前往就醫，以免誤了「下半身」。

(圖/今健康提供)

●陽痿６大前兆：

１．尿不乾淨：

研究發現，男性在小便時，除了放鬆之外，陰莖也會呈現些許的勃起狀態，使得尿道直一些，更有助於排尿。因此換言之，若尿不乾淨，可能正是因為受到陽痿的問題影響，尿道無法取直所導致。

２．沒有晨勃：

關於晨勃，很多人會著重在早上看到硬挺的狀態，但其實不只早上，一整個睡覺時間，都可以在稍醒、起床上廁所時稍微留意。男性在沒有性行為、性慾望時，並不會有過多的充血，但身體也為了避免缺氧、缺血導致陰莖壞死，在睡覺期間約有4~5的勃起次數，每次約30分鐘，讓血液帶入氧氣等涵養陰莖。但當睡眠太少或器官出問題，夜晚勃起次數變少、血氧進入陰莖的機會也降低，日後陽痿的機會也會較高。

３．越來越胖

肥胖有一定的機會讓男性荷爾蒙越來越低，因為脂肪細胞中含有的酶，會將男性荷爾蒙轉換成女性荷爾蒙，越是肥胖的族群，男性荷爾蒙被轉換的機率就越高，男性荷爾蒙不足，也就會影響到勃起功能，增加陽痿的風險。另一方面，身材不佳也容易讓人在性行為時產生壓力，壓力一來往往擔心是否表現不佳，有這想法時往往就真的容易表現不好。

(圖/今健康提供)

４．角度改變

每個男性的勃起角度因人而異，有人可能貼於腹部、與地面呈90度直角；有人可能約為60度角；也有人可能與地面平行，這些都有可能。不過若堅硬程度變差、堅挺程度不足，就無法承受陰莖本身的重量，角度就會出現改變，因此可能就會出現，原本90度的變成60度，原本60度的變成平行，原本平行的變成下垂等，若有出現這樣的情況，恐代表著已有輕微的性功能問題存在。

５．陰莖變短

陰莖在完全勃起的狀態下，每次測量的長度應會是一樣的，若測量時發現自己的長度不如以往，這往往意味著陰莖在自己認為完全勃起的狀態下，並沒有真的呈現完全勃起的狀態，因此也沒辦法到達以往的長度，也是陽痿的高風險族群，現在還多少能硬得起來，日後可能就將有困難。

６．發現早洩

早洩和陽痿可說是難兄難弟，幾乎如影隨形，在自慰或性行為時，雖說提早射出的原因也可能和壓力、情緒、環境等有關，但若是常比自己預期的還要早提前射出，恐怕正是因為陽痿的關係影響到早洩問題。