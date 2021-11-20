運勢命理網站「十二生肖運程命理」分析，生肖屬鼠、馬、狗的人嘴巴很笨，說話時心直口快，很容易得罪他人，偏偏他們又不會說甜言蜜語哄人，往往禍從口出後只能後悔，完全不知道如何獲得對方的原諒。

▍1.生肖鼠

屬鼠人說話太直，不懂得修飾，往往心裡想到什麼就直接說出口，他們不懂得討好人，嘴巴非常不甜，當他們討厭一個人就會表現得很明顯，不懂得隱藏自己的情緒，經常無意間得罪他人。屬鼠人說話常常不經大腦，不先思考哪些話根本不該說出口，雖然他們本性不壞，只是表達總是不夠委婉，等到惹禍上身才感到後悔莫及。

▍2.生肖馬

屬馬人性格熱情奔放，愛好自由，原本就不是很在乎世俗的規範，他們想到什麼就說出口，完全不管對方聽了是否會感到不爽，所以常常會得罪他人。屬馬人無論是面對新朋友還是熟人都是同一個態度，他們有些自我中心，只在乎自己的感受，從來不哄人，嘴巴又比較笨，所以常常禍從口出，然後又不知道如何圓場，把自己搞得進退兩難。

▍3.生肖狗

屬狗人非常正直，討厭不公不義的事情，他們面對任何事情都很認真，有時不懂得婉轉表達，就會因為心直口快說出惹惱人的話語。當屬狗人認為自己是對的一方，就更不願意去修飾言詞，更不可能刻意說甜言蜜語來討好他人，所以常常會與別人陷入僵局，最後不歡而散。