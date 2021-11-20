台灣新冠疫情趨緩，疫苗覆蓋率穩步提升，人潮湧入國內景點「報復性旅遊」。有網友近日瀏覽訂房網，發現南投日月潭某間飯店住一晚的價格，從一百萬打折到90萬，讓他大開眼界，「是我的貧窮限制我的想像嗎？」，其他網友看了後還驚覺，竟然還有1400多人住過且評價。實際前往網站查詢，該飯店1晚的價格和原PO所述相差無幾，只是少了1個「0」，打折後價格為9萬。

1名網友在PTT發文，在瀏覽訂房網站時，意外看到南投日月潭某飯店的價格，住1晚原價竟要100多萬，打折後仍需要高達90萬左右，讓他驚呼不已，「一個晚上100萬是誰會去住啊？是我的貧窮限制了我的想像嗎？還是這是正常的嗎？」。

1名網友瀏覽訂房網，發現入住南投日月潭某飯店1晚要價100萬。（圖／翻攝PTT）

貼文曝光後，底下網友也都十分驚訝，「一千四百多組人住過還評價，貧窮限制了你的想像」、「僅剩一間，評價很高」、「靠，太慢了，一百萬的都被訂光了」、「省10萬還不快訂」、「整棟包一晚這個假感覺還是有點不划算」、「我眼睛壞掉，還怎樣」。

有部分網友認為應該是飯店業者標錯價格，「標錯價，只有標低了會被回收訂單」、「標錯價了」、「打錯了啦」。

實際查詢訂房網站後，該飯店入住1晚的價格和原PO所貼的稍有出入，在價格上少了1個「0」，1間豪華特大雙人床房原價是10萬初，折扣後為9萬初。

1名網友在訂房網發現南投日月潭某飯店住1晚要價100萬，實際查看價格少1個零。（圖／摘自訂房網）