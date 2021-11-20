韓國超人氣女團BLACKPINK成員個個長得漂亮又能歌善舞，4人高級感的外貌也被各大精品名牌欽點當代言人，因此4人常輪流現身時尚活動；最近BLACKPINK韓裔紐西蘭籍的Rosé（朴彩英）結束巴黎時裝周活動，目前人在紐約休息渡假，連去看NBA都引起討論，但近日她辣曬逆天長腿的照片，卻被身後鏡子出賣，鏡子裡外差大太疑似修圖修太大掀起熱烈討論。

Rosé今年成為Tiffany & Co.全球品牌代言人，前段時間才到巴黎出席時裝周，在結束活動後，最近飛到美國享受短暫假期，在她個人IG能看到出遊、看NBA球賽或吃大餐等生活動態；Rosé在紐約麥迪遜廣場花園看NBA球賽時，被路人側拍的零修圖照也被瘋傳，簡約穿搭就相當惹人注目，網友都拜倒在她的美貌下。

Rosé曬超逆天長腿美照，卻因為身後鏡子被懷疑修圖，引起熱烈討論，(圖/ 摘自Blackpink Rosé IG)

19日Rosé又曬出一系列很居家的美照，從背景推敲是在飯店裡，她只穿著白色短版T恤，下半身則是高腰黑色短褲，大方展現招牌螞蟻腰和逆天長腿，好身材全被看光。

不過，有眼尖網友注意到，其中一張照她身後有一面全身鏡，鏡子裡外Rosé的腿長度貌似差很大，也讓少數人不禁聯想，「Rosé長腿該不會是修圖吧」、「好像修太大」、「已經夠長了，不需要再修圖吧」；但一些粉絲不認同修圖說，認為鏡子本來就有視差，「照片角度問題吧，Rosé長腿大家都知道」、「Rosé腿一直都超長」、「不管怎樣Rosé最美」。