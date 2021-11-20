失蹤5年的男友突然傳訊約見面，女生該如何反應？一名女網友就表示，自己前男友突然在交往一年後搞失蹤，完全不讀不回，過了5年突然約她跨年，看到她有論及婚嫁的男友後竟嗆「妳敢劈腿」，讓她傻眼到不行，將LINE對話全貼出，5000網友看到後也都怒了。

女網友在Dcard發文「失聯五年的男朋友突然出現說我劈腿」，她說，自己跟前男友是網路上認識的，2015年9月開始遠距離交往，當時兩人天天都會煲電話粥，每個月也會見面，卻在隔年6月突然翻臉不認人，任憑她怎麼傳訊打電話，對方完全不回應，但臉書跟IG都還照常更新。

前男友失蹤5年，不讀不回原PO，卻在今年突然約跨年。(圖／Dcard)

前男友瘋狂跳針，表示雙方沒提分手就是還在一起，還語出驚人「妳繼續密我就會回了啊」。(圖／Dcard)

前男友痛罵原PO不會反省，還威脅「找死」，要求原PO去跟他見面，讓不少人大罵有病，也擔心原PO安危，呼籲先報警。(圖／Dcard)

原PO說自己非常傷心，每天以淚洗面，到了2017年情人節發了最後一封訊息，對方還是不回，就下定決心走出來，好不容易在年底交到新男友，如今也論及婚嫁。

過了5年後，前男友在今年11月突然密她約跨年，而且還用強硬的口氣問「問妳跨年要去哪啊，想一下」，原PO回要跟男友過，未料對方竟開始質疑她劈腿，不斷嗆「我們都沒分手，妳竟然劈腿？」、「雙方都沒提分手，就代表我們還沒分手」、「妳現在有男友就是劈腿」、「還敢這麼理直氣壯」，原PO不甘示弱，反問「你2016就不理我了，難道我要為你守活寡？」，前男友繼續跳針「我們就是沒分手」、「你劈腿還不反省，找死？」、「我要怎麼跟妳算？晚上妳過來，我們見個面」。

對話貼出後引起熱議，不少網友都相當擔心原PO安危：「叫他先去掛精神科」、「這人有病吧」、「什麼神邏輯」、「感覺是恐怖情人耶，擔心妳出事」、「八成是被甩了想吃回頭草」、「到底是哪來的神經病，快點領回去好嗎」、「這百分之百精神有問題」、「建議原PO報警，他敢說找死就可以告了」。

原PO事後也回應，表示已將前男友封鎖，會跟他對話這麼多，純粹是當年真的太委屈，才會有很多話想抱怨，但沒想到對方不但裝沒事，反而指控她劈腿，實在傻眼，目前自己早已搬新家，朋友間也沒人認識前男友，所以人身安全應該沒問題。