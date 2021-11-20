核四前廠長王伯輝。（陳君瑋攝）

中央選舉委員會18日舉辦「重啟核四」公投意見發表會，台電核能發電處長許永輝表示，他不反對核能的未來，但他反對核四的重啟，強調核四廠本身有多項安全性疑慮。核四前廠長王伯輝說，「許永輝很認真，但好像改變了。」

核四前廠長王伯輝19日在中天電視《盧秀芳辣晚報》表示，許永輝當時是模擬中心主任，副廠長級的，負責訓練，也請他負責測試，「當然我待的時間比較長，是我把他找過來的」。

王伯輝嘆氣說，「許永輝很認真，但好像改變了！」例如許永輝說核二廠管線很漂亮，核四廠比較亂。王伯輝生氣直言，不太公平，核四廠做得比核二廠漂亮的地方很多啊！核四廠也可以照到漂亮的地方啊！且導線管裡面是訊號線，不是壓力管，核四是數位化控制，導線管太長了，所以做得非常困難。王伯輝自豪，因為核四做得太好了，所以找不出真正的毛病。

王伯輝呼籲，不要上面怎麼講就跟著怎麼講，要有良心！