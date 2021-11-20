謝龍介爆料陳時中選這都 郭正亮居然一句出口

《正常發揮》

衛福部長陳時中曾被傳參選台北市長、桃園市長，但日前被爆出無罩嗨歌喝酒影片及陽明山別墅和一名女子對唱影片，引發爭議。台南市議員謝龍介爆料，陳時中將參選台南市長；陳時中回應指出，沒有這樣的規畫。談到台南，前民進黨立委郭正亮突然一句出口，「台南，民進黨任何人去都會上吧。」

針對陳時中被爆選台南，郭正亮19日在中天政論節目《正常發揮》中表示，「這個爆料源頭，有人感覺是從桃園、台北市出來的，表示有一股力量..」；王又正補充說，「不讓他來這兩個地方」，郭正亮說，「對」。當然就看你怕不怕這種政治的威脅，這考驗政治人物的勇氣。此時，郭正亮突然插一句話說，「台南，民進黨任何人去都會上吧」。

謝龍介則指出，這對台南市民很不公平，你們不斷在內鬥。如果陳時中要去台南市，他就能去。若前副總統陳建仁要接替陳時中，應會是指揮官，而不是部長。

謝龍介接著表示，六都市長不會那麼快徵召，時間可能是在明年過年。而高端的壓力越來越大，要陳時中辭職走人，不可能。他認為，對陳時中而言，台中市比較硬，台北市他已經沒辦法了，可能會拖累六都選情。

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