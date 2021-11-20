中選會18日舉辦「重啟核四」公投意見發表會，台電核能發電處長許永輝表示，他不反對核能的未來，但他反對核四的重啟，強調核四廠本身有多項安全性疑慮。網友問，為何核四搞成爛攤子？有人神回「因為有文組絕食」！

有PTT網友問，為何核四搞成爛攤子？核一到核三都沒問題，也順利運轉至今日，核四應該有前面三座廠的經驗，應該是更有效率，更安全的蓋完，怎麼搞到問題最多？有人神回「因為有文組絕食」！

其他網友則表示，「那時還沒有民進黨！」「民進黨干涉的最後都變爛攤子」，「知道蔣經國的偉大了！」「民進黨就反核起家阿，沒民進黨早啟用了」，「不搞爛核電，塔綠班怎麼發綠能財」，「不尊重專業」「沒有老蔣台灣就是對岸，沒有小蔣台灣就是菲律賓」「因為有文組絕食」！

中天電視《辣晚報》主持人盧秀芳19日在節目中問，「當時徐永輝有告訴你核四有任何的不安全嗎？」核四前廠長王伯輝斬釘截鐵搖頭說，「沒有！」