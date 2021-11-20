好市多不少獨有品牌廣受民眾喜愛，科克蘭牛奶、衛生紙都是顧客掃貨的目標。日前一名男網友卻提出建議，表示好市多應該把進口牛奶下架，改以本土牛奶為主，給出的理由讓大家全笑翻，呼籲原PO「先去看醫生」。

男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》PO文表示，家裡鮮奶喝完了，去賣場卻找不到科克蘭鮮乳，於是轉買義美，接著卻話鋒一轉，放話「為了環保，我不會買進口鮮乳」。

原PO呼籲好市多下架進口牛奶「改上本土牛奶」，奇葩原因讓網友全看傻。(圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

原PO說，科克蘭鮮乳從美國坐船到高雄，運送距離超過10萬公里，義美鮮乳從雲林斗六到汐止，距離不超過250公里，好市多應該優先考慮本土出產的鮮乳，才能節能減碳，減少碳足跡，達到環保目的。

文章PO出後網友全笑瘋，紛紛留言：「我覺得你該先去看醫生」、「這麼高等的邏輯我無法理解」、「你要不要乾脆自己養牛在家裡擠最環保」、「結果也只是因為買不到進口的才買本土鮮奶啊」、「先生，你知道好市多是美式賣場嗎」、「美商不賣美國產品要幹嘛」、「最適合你的是農會，不是好市多」、「結果本土的還比進口貴」、「這不反應給公司看一看太可惜了」、「這批很純哦」。但也有人認為原PO應該只是反串，想抱怨本土鮮奶反而比進口鮮奶還貴而已。