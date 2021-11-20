台北市副發言人「學姐」黃瀞瑩日前證實角逐北市士林北投區議員選舉，但近日頻以公職身分跑攤，還以副市長黃珊珊名義透過區長邀約里長餐敘，引發質疑用公家資源拚選舉。黃瀞瑩在臉書回應，她從未在公開場合說過任何違反行政中立的字句，也嚴守分際，從沒做任何傷天害理的事情

對於台北市副發言人「學姐」黃瀞瑩日前證實角逐北市士林北投區議員選舉，但近日頻以公職身分跑攤，還以副市長黃珊珊名義透過區長邀約里長餐敘，引發質疑用公家資源拚選舉。

台北市長柯文哲今在議場答詢時稱，「她沒在當副發言人」，而稍早北市發言人陳智菡也說，為避免爭議，黃瀞瑩將自22日起卸除北市發言工作。

黃瀞瑩在臉書回應，她任職副發言人期間，從未在公開場合說過任何違反行政中立的字句。任職副發言人期間，嚴守分際，從沒做任何傷天害理的事情。她的初衷就是說實話，表達市府立場，說明市府政策。

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黃瀞瑩回憶，2017年她加入柯市府團隊，從未想過因木曜四超玩的一日市長幕僚，成了大家都認識的「學姊」。2018年，她陪伴市長打選戰，在那漫長的開票之夜，相信改變成真，一定會持續發生。同一年，她接任副發言人一職，直到今日。這3年時間，日日兢兢業業、不敢懈怠，不停為市政辯護與宣傳。

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但為了避免爭議，黃瀞瑩說，從下週一開始正式卸除府方的發言工作。「做什麼、像什麼」，這句話她謹記在心。卸任後還是會謹守本份、繼續為民發聲。