林可彤誓言當最美二寶辣媽。山人整合創新提供

今年5月才生下2兒子的林可彤，前陣子以幾近完美模特兒身型在台北時裝周現身走秀，宣告產後回歸舞台。晉升二寶媽的她年屆40拚斜槓，不僅身兼模特兒、暢銷書作家等身分，當起「播客」開podcast節目，更維持百大名次行列。

此外，她與好姊妹共同創業電商運動品牌當起董娘，經營事業有成，品牌悄悄邁入3年之際，業績持續成長達30％，在今年雙11電商旺季銷售更達破百萬營業額，員工也從原本的2名變成16名合作夥伴，讓幸福人妻的林可彤搖身一變成事業有成的女強人。

林可彤透露自己無論在處理家庭及事業大小事都採取「佛系管理」，笑說：「不給自己太多壓力，隨心的做反而在各方面都有不錯的成績，真的是很值得滿足與開心的事。」

在身材管理方面，自我要求甚高的林可彤則維持「高標準」來砥礪自己要當最美人妻，苦笑說：「我真的是非常熱愛自己身體跟討厭不健康體態的人，兩次生產後要面對自己的身形真的非常難過，因為睡眠不足憔悴的臉、消失的輪廓線及產後鬆弛的everything，產後的賀爾蒙真的會逼瘋媽媽。」

她透露自己維持標準辣媽的3撇步就是：運動、飲食清淡減澱粉及「進廠維修」拯救下垂鬆弛體態，目前距離理想體重還差5公斤，「運動固然重要，但我覺得飲食清淡更重要！我真心覺得食物的內容會表現在你的膚況上，油炸重口味的幾乎不碰，原型食物與烹調是目前我跟小朋友一起培養的好習慣。」