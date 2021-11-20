楊冪戲裡為陳偉霆飾演的師父方鑑明擋刀，身負重傷、昏迷不醒。WeTV提供

改編自同名小說的古裝愛情陸劇《斛珠夫人》以架空的大徵王朝為故事背景，描述楊冪與陳偉霆、徐開聘等人錯綜複雜的愛情故事，自開播以來話題不斷。

其中包含陳偉霆、楊冪曖昧的師徒關係何時昇華，皇帝徐開聘和已故皇后雙胞胎妹妹陳小紜難解的感情關係，另一個引發熱議的焦點則為徐開聘、陳偉霆間神祕的連結。兩人在劇中一起長大，既是君臣關係，更有深厚的兄弟情誼，就連楊冪飾演的女主角方海市也曾為師父對皇帝的情義而吃醋。

隨著劇情發展終於揭開方家世代流傳的秘密，就是以牽涉生死的「柏奚之契」轉換每任帝王的劫難，為呈現施以秘術的畫面，陳偉霆和徐開聘必須裸上身拍攝，開拍前兩人拼命以伏地挺身製造結實胸肌和手臂，現場彷彿到健身房的既視感。

對於重頭大戲，陳偉霆吐露心聲：「整齣戲目前為止，我最期待、最喜歡兩個人沒穿衣服的這場戲」，一旁的徐開聘邊點頭邊露出燦爛的笑容表示同意，展現戲裡外好交情。

本週楊冪飾演的方海市在邊關以身涉險為陳偉霆飾演的師父方鑑明擋刀，身負重傷、昏迷不醒，卻也動搖陳偉霆原先決定謹守師徒分際的決心，個性率直的楊冪趁勢向男方示愛。