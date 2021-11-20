奧地利因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例激增，宣布新的限制措施，引發歐元和油價重挫，歐洲股市今天收黑。

倫敦FTSE 100指數下跌32.39點或0.45%，收在7223.57點。

法蘭克福DAX 30指數下跌61.76點或0.38%，收在16159.97點。

巴黎CAC 40指數下跌29.69點或0.42%，收在7112.29點。（譯者：徐睿承）1101120