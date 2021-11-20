奧地利因疫情惡化實施限制 歐股跌 09:022021/11/20 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 奧地利因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例激增，宣布新的限制措施，引發歐元和油價重挫，歐洲股市今天收黑。 倫敦FTSE 100指數下跌32.39點或0.45%，收在7223.57點。 法蘭克福DAX 30指數下跌61.76點或0.38%，收在16159.97點。 巴黎CAC 40指數下跌29.69點或0.42%，收在7112.29點。（譯者：徐睿承）1101120 操盤心法－通膨動向左右年底股市能否持續攀高 鄭政峯、台茂生化 推動永續新科農業栽培中藥草 #指數下跌 #點或 #收在 #奧地利 #29 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 林依晨師妹北漂試鏡打工 疫情沒戲拍零收入咬牙苦熬 03:022021/11/20 娛樂 疫情趨緩 訊芯明年營運回神 04:102021/11/20 證券．權證 ASML今年中國營收恐衰逾一成 04:102021/11/20 全球財經 長榮航 評估客機改裝全貨機 04:102021/11/20 財經要聞 新平台升級題材 野村點三將 04:102021/11/20 財經要聞 大國擬釋戰略儲油 油價跌不停 04:102021/11/20 全球財經 社評／不能輕忽明年經濟增長逆風 04:102021/11/20 焦點新聞 外資連六買 台積電市值重返16兆 04:102021/11/20 財經要聞 亞洲線貨櫃海運 挑戰新天價 04:102021/11/20 財經要聞 廖繼弘專欄－年底作帳行情，多頭蓄勢挑戰高點 04:102021/11/20 財經要聞 威致 Q4鋼價、銷量持穩 04:102021/11/20 證券．權證 財經熱門新聞 「自家人」瘋賣長榮航暴賺1.4億 網見還有20萬張：真的賺爛了 - 財經 月薪4萬房貸2萬很可笑？他拿「利率」打臉結果超反轉 - 財經 美國遇上1990年以來最大通膨巨獸 為何還在創新高？ - 財經 住日月潭飯店1天要1百萬 網嚇：竟有上千人住過 真相曝光 - 財經 台積電危險？三星找來「晶片界神級人物」 業界爆內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。