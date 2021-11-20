由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情又起，市場評估經濟風險，美股今天漲跌互見，那斯達克指數再創新高點，收盤首次站上1萬6000點。
道瓊工業指數終場下跌268.97點，或0.75%，收在35601.98點。
標準普爾500指數下跌6.58點，或0.14%，收在4697.96點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲63.73點，或0.40%，收在16057.44點。
費城半導體指數上漲12.065點，或0.31%，收在3912.022點。（譯者：徐睿承）1101120
由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情又起，市場評估經濟風險，美股今天漲跌互見，那斯達克指數再創新高點，收盤首次站上1萬6000點。
道瓊工業指數終場下跌268.97點，或0.75%，收在35601.98點。
標準普爾500指數下跌6.58點，或0.14%，收在4697.96點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲63.73點，或0.40%，收在16057.44點。
費城半導體指數上漲12.065點，或0.31%，收在3912.022點。（譯者：徐睿承）1101120
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