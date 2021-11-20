憂歐洲疫情惡化恐導致封城 油價重挫 09:022021/11/20 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情危機再起，引發市場對封城的揣測，油價今天重挫，週線跌幅為8月以來最大。 紐約市場西德州中級原油的1月期貨價格下跌2.47美元，收在每桶75.94美元。 倫敦市場北海布倫特原油的1月期貨價格下挫2.35美元，收在每桶78.89美元。（譯者：徐睿承）1101120 陸港觀盤－全球優勢、政策扶植產業 逢低布局 中國新視野－陸整頓房市 經濟增長需付一定代價 #歐洲 #封城 #1月 #期貨價格 #收在 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亞企十大風險 營運中斷最傷 04:102021/11/20 金融．稅務 熱門股－利機 利多發酵再攻漲停 04:102021/11/20 證券．權證 外資連六買 台積電市值重返16兆 04:102021/11/20 財經要聞 大國擬釋戰略儲油 油價跌不停 04:102021/11/20 全球財經 金融業受疫擊 嚴重性不如海嘯 04:102021/11/20 金融．稅務 亞洲線貨櫃海運 挑戰新天價 04:102021/11/20 財經要聞 動畫、新遊戲齊發 宇峻2022營運喊衝 04:102021/11/20 證券．權證 外匯探搜－歐能源漲＋通膨升 經濟添憂歐元承壓 04:102021/11/20 產業特刊 規模史上最大 日本砸13.5兆振興經濟 04:102021/11/20 話題觀察 赴美發表「熱氣球模擬器」 智崴揪友達 搶主題樂園市場 04:102021/11/20 財經要聞 大陸紡織成衣業景氣復甦... 高林股、強信 訂單旺到明年 04:102021/11/20 證券．權證 財經熱門新聞 「自家人」瘋賣長榮航暴賺1.4億 網見還有20萬張：真的賺爛了 - 財經 月薪4萬房貸2萬很可笑？他拿「利率」打臉結果超反轉 - 財經 美國遇上1990年以來最大通膨巨獸 為何還在創新高？ - 財經 住日月潭飯店1天要1百萬 網嚇：竟有上千人住過 真相曝光 - 財經 台積電危險？三星找來「晶片界神級人物」 業界爆內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。