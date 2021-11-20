歐洲COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情危機再起，引發市場對封城的揣測，油價今天重挫，週線跌幅為8月以來最大。

紐約市場西德州中級原油的1月期貨價格下跌2.47美元，收在每桶75.94美元。

倫敦市場北海布倫特原油的1月期貨價格下挫2.35美元，收在每桶78.89美元。（譯者：徐睿承）1101120

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