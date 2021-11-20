大谷翔平這次讓美國一些莊家輸了不少錢，根據美媒雅虎體育報導，今年87%的BetMGM賭客下注在大谷身上，看好他會抱回美聯MVP。結果大谷翔平橫掃所有第一名選票，雖然賠率非常低，不過大谷的勇猛讓賭客在年底都領了個紅包，最大的一單彩金高達90萬美元（新臺幣2502萬）！

根據美媒ESPN報導，內華達州一位賭客今年3月19日在William Hill的美聯MVP之爭下注3萬美元，當時還在春訓而已，頭號熱門是「神鱒」卓奧特(Mike Trout)，大谷只有1賠30。開季之後才1個月，莊家迅速地降低大谷的賠率，明星賽前已經變成「買多賠少」了，8月時BetMGM給他50賠1，賭客下注5000元只能贏100元。

William Hill的一位前助理總監對ESPN說：「這是我們在這類賭盤上最大的單筆損失。」投注這類MVP和大獎之爭的賭客比較少，以往並非主力的市場，而且真正的熱門人選賠率都很低，例如卓奧特開季時大概1賠2，像大谷這樣開季1個月就暴衝一陣，季中成為MVP不二人選的相當罕見。

賭客只恨自己進場太晚，BetMGM最大的一單出現在9月，一位賭客豪擲約20萬美元（新臺幣556萬），最後只贏到大概4000美元（新臺幣11萬）。將近9成的賭客都贏了錢，但進場時間或許差距幾個星期，彩金就出現很大的差距，5月初下注的人還可贏10倍，進入6月幾乎就剩1賠1了。