首波疫苗混打今正式開打，共有18.3萬人完成預約，其中選擇莫德納疫苗者佔多數，有12.4萬人，選BNT者僅6萬人左右。不過，台大混打研究顯示，初步看起來AZ混打莫德納疫苗的保護力較佳，但相對的副作用的發生率與嚴重程度也會較強，對此《中時新聞網》也整理出接種疫苗常見的6個問題供民眾參考。

一、打疫苗前需要準備什麼？

家醫科醫師陳欣湄在節目《健康2.0》中建議，打疫苗必備的3大法寶為水、體溫計以及消炎退燒藥。另在打疫苗前不需先服藥，等打完有相關症狀再吃即可。

二、接種疫苗前後注意事項？

家醫科醫師陳欣湄提醒，打疫苗前3天盡量避免吃炸物、蛋糕和餅乾等精緻澱粉，因為這類食物恐讓身體發炎反應加劇，打完疫苗後可能會比較不舒服；另台北慈濟醫院兒科部醫師沈君毅則提醒，疫苗接種前後維持規律作息、避免劇烈運動，將打疫苗當作生活一部分，別太緊張。

三、一般成人每天可吃多少普拿疼？

家醫科醫師許書華曾在臉書分享，止痛退燒藥的主要成分是「乙醯胺酚」，一般成人最大日劑量建議不超過4千毫克，過量恐造成肝臟損傷，甚至重症或死亡。

四、混打疫苗後的注意事項有哪些？

國外研究與台大研究都顯示，混打疫苗的副作用會比兩劑打同款疫苗還要更強，因此提醒民眾打完疫苗後，務必在現場觀察30分鐘，確認無不良反應再返家。另返家後若身體非常不舒服，且症狀持續未減緩，建議可以盡速就醫。

五、接種BNT後常見的副作用為何？

成年人打BNT常見的副作用為注射部位疼痛（84.1%）、疲倦（62.9%）、頭痛（55.1%）、肌肉痛（38.3%）、畏寒（31.9%）、關節痛（23.6%）以及發燒（14.2%），但症狀多在數天內會消失。極罕見的心肌炎與心包膜炎較常發生在第二劑。

六、打完莫德納後的副作用有哪些？

莫德納常見副作用為注射部位疼痛（92%）、疲倦（70%）、頭痛（64.7%）、肌肉痛（61.5%）、關節痛（46.4%）、畏寒（45.4%）與發燒（15.5%）。極罕見的心肌炎與心包膜炎較常發生在第二劑或年輕男性身上，打完若持續性胸痛、呼吸急促或心悸請就醫。