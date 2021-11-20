近來魚腥草因為功效及好處不少，越來越多人注意及討論，但您知道有那一些狀況適合吃，或是怎麼吃才好嗎？

魚腥草帶有些微的辛香味，也是所謂的臭腥味，是野外常見的植株。雖然普遍，民間也常用來入菜，但魚腥草治病的用途卻很廣泛，而且效果非常好。

以中醫的觀點來看，魚腥草性味微寒，能清熱解毒，抑菌、抗病毒、消炎，是很常見的感冒用藥。對於感冒引起的喉嚨發炎疼痛、咳嗽咳到胸痛、有黃膿痰、流黃綠色鼻涕等風熱型感冒、痰熱壅肺的患者，魚腥草是非常重要的用藥。

除此之外，魚腥草也可以治療一些體內熱毒過盛引起的化膿性皮膚疾患。像是癰瘡紅腫有化膿情形的，如：感染引起的化膿性毛囊炎，常常搭配蒲公英一起使用。

魚腥草還能幫助體內濕熱的排除。如果小便不順暢、尿尿有澀痛感、婦女有黃白色帶下、急性感染引起的瀉痢，都是魚腥草的使用時機。

魚腥草雖然在治病上非常好用，但症狀嚴重時較少單獨使用。例如近期民眾很關心的新冠肺炎的治療，使用魚腥草的同時，通常還會搭配其他化痰、退熱、清熱解毒的中藥，而且用量也會比較大。

平常居家下廚時，也推薦民眾能試著加入一些魚腥草，像是魚腥草蛋、魚腥草雞湯，除了增加獨特的風味，也能帶來些微解膩、清熱的效果。

如果想要治療感冒，民眾也可以取10公克乾燥的魚腥草，透過熱水沖泡10分鐘飲用。對於感冒剛發作，喉嚨有點怪怪、開始發燒的時候最適合。

而平常如果有痘痘化膿都不消退，或者反覆感冒都不會好，每天都會喉嚨痛，這一些困擾的民眾，也可以自己沖泡魚腥草茶來喝。不過有些人會覺得魚腥草的味道比較刺鼻，建議可以加兩三片甘草片來緩解它的氣味。

最後仍然要提醒大家，魚腥草畢竟是偏寒性的，不建議每天當茶水飲用，尤其是氣血虛弱，容易怕冷的人，喝了對身體並沒有益處。建議還是要在有明確的症狀下、或進一步諮詢專業中醫師的意見後服用。

(圖/許懿心中醫師提供)

※本文作者為昌盛堂中醫診所許懿心中醫師。